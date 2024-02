Marta Manowska zostaje w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości"

Marta Manowska to najważniejsza twarz programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Wielu fanów tych formatów obawiało się o przyszłość prezenterki po tym, gdy wybuchła prawdziwa rewolucja w TVP. Na szczęście mogą oni odetchnąć z ulgą. Już wiadomo, że wkrótce ruszą przygotowania do nowego sezonu programu "Rolnik szuka żony", a 10 marca wyemitowany zostanie pierwszy odcinek najnowszej edycji "Sanatorium miłości". Oba programy poprowadzi Marta Manowska. Jak zatem widać, zawodowo przyszłość gwiazdy TVP rysuje się raczej w różowych barwach. A jak wygląda życie prywatne prowadzącej show "Rolnik szuka żony"? Właśnie wgniotło nas w fotel, bo zobaczyliśmy na Instagramie zdjęcie, na którym widać Martę Manowską w objęciach dwóch facetów naraz!

Marta Manowska z dwoma facetami naraz. Ta relacja rozbudza wyobraźnię

O co tutaj chodzi? Specyficzne relacje gwiazdy "Rolnik szuka żony" z dwoma przystojniakami rozbudzają wyobraźnię. Na dodatek nie tak dawno w rozmowie z Pap Life Marta Manowska zdradziła, że czuje potrzebę założenia rodziny, choć nie nakłada na siebie nadmiernej presji. - Nie ustawiam na siłę życia, nie zawracam kijem brzegu rzeki. To, co jest mi pisane, na pewno mnie odnajdzie - podkreśliła prezenterka TVP. Czy prowadząca programy "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" będzie zakładać rodzinę z którymś z widocznych na fotografii mężczyzn? Raczej nie, bo wygląda na to, że gwiazdę TVP łączy z nimi wyłącznie przyjaźń. Przy zdjęciu z przystojniakami Marta Manowska zamieściła bowiem wymowne słowa. - Przyjaźń. Gdy mówię o złych rzeczach - słucha. Gdy mówię o tym, co mnie cieszy - świętuje razem ze mną. Chce dla mnie Wszystkiego, co najlepsze - napisała prowadząca popularnego "Rolnika". Taka specyficzna relacja kobiety z dwoma mężczyznami zdarza się naprawdę rzadko...

Jednym z tych mężczyzn jest Daniel Wiśniewski znany z show Polsatu "Wyspa przertrwania". Przyjaźni się on także z Pawłem Bodziannym z "Rolnik szuka żony". Bawił się nawet z Martą Manowską na ich ślubie.

