Szokujące wyznanie Kubickiej! Chodzi o jej figurę. To dlatego tak wygląda

Sandra Kubicka pod koniec maja urodziła syna Leosia, owoc miłości z Alkiem Baronem. Długo wyczekiwane dziecko przyszło na świat przedwcześnie, więc gwiazda przeżyła ogromne emocje, związane błyskawiczną akcją porodową. Dziś modelka zapewne może już uśmiechnąć się do tych wspomnień, co więcej zajęła się promowaniem świadomego macierzyństwa. I choć porady Kubickiej na temat opieki nad noworodkiem zdobywają duże uznanie i tak nie milkną pełne podziwu i zadziwienia głosy, że tak szybko jej figura wróciła do stanu sprzed ciąży. Dziś Kubicka postanowiła przerwać falę domysłów i po raz pierwszy wyjawiła, jaka jest prawda.

Kubicka szczerze o modelingu

Figura Kubickiej jest nie tylko powodem do domu gwiazdy. Ona na swojej urodzie po prostu zarabia. Kubicka jest znaną i rozchwytywaną modelką i bardzo szybko po porodzie wróciła do pracy. Fani nie mogą się nadziwić, jaką "czarodziejską" tajemnicę zna i stosuje gwiazda, aby niedługo po porodzie móc chwalić się pięknym ciałem? Kubicka w końcu "odkryła karty" i zdradziła tajemnicę modelingu.

Modelką się nie rodzi, modelką się zostaje. I każda z nas ma wybór, jak chce wyglądać. Jasne, jest coś takiego, jak geny... Natomiast ja miałam różne fazy w życiu, ja byłam i większa i jeszcze chudsza... To nie jest tak, że rodzisz się modelką i będziesz przez całe życie szczupła. No, jakbym nie "trzymała michy", to prawdopodobnie tak bym nie wyglądała!

Kubicka nie przejmuje się hejtem

Jak widać, tajemnica Kubickiej jest łatwo dostępna dla każdej z nas. Jej zdaniem trzymanie diety i ćwiczenia czynią "cuda", które podziwiamy u modelek. Jaka będzie reakcja fanek? Pewnie w sieci zrobi się gorąco, bo jednak geny, sprawy hormonalne kobiety też mają swój ogromny udział w tym, jak dochodzi do siebie po porodzie i ciąży.

Jednak Kubicka na pewno nie przejmie się słowami hejterów. Już jakiś czas temu wyłączyła możliwość komentowania jej postów na Instagramie. Wszystko po tym, jak hejterki atakowały ją za podejście do macierzyństwa. Mamy nadzieję, że słowa gwiazdy o tym, jak trzeba dbać o swoją figurę i formę będą inspiracją dla innych mam.

