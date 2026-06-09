Szymon Majewski wykpił post o Sandrze Kubickiej. Zareagował jej… chłopak

Kim jest Sandra Kubicka?

Sandra Kubicka jest rozpoznawalną polską modelką i influencerką. Swoją ścieżkę zawodową rozwijała początkowo w Stanach Zjednoczonych, gdzie brała udział w kampaniach tak znanych marek jak Guess czy Victoria’s Secret. W polskim show-biznesie dała się poznać m.in. dzięki udziałowi w „Tańcu z Gwiazdami” w 2019 roku, w którym dotarła do półfinału, zajmując 3. miejsce, a także jako gospodyni reality show Telewizji Polskiej „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć” w 2023 roku.

Prywatnie w 2021 roku związała się z muzykiem Aleksandrem Baronem, z którym ma syna Leonarda. Choć para ostatecznie rozstała się i sfinalizowała rozwód w 2026 roku, celebrytka chętnie dzieli się w swoich mediach społecznościowych urokami macierzyństwa, relacjonując codzienne życie z synem, luksusową codzienność oraz liczne podróże.

„U NAS PATOLOGII NIE BĘDZIE”. SANDRA KUBICKA I JURAS O GALI WALK NA GOŁE PIĘŚCI FIGHT MODE

Szymon Majewski uderza w Sandrę Kubicką. Nie spodziewał się reakcji

Od jakiegoś czasu Sandra Kubicka spotyka się z Adamem Zaorskim. Początkowo kobieta deklarowała, że nie będzie afiszowała się związkiem, dla dobra swojej prywatności. Szybko zmieniła zdanie i zaczęła wrzucać stories ze swoim nowym partnerem. Pokazała nawet jak jej ukochany rozpływa się nad zrobioną przez nią kanapką. Jeden z portali opisał temat, a szybko podchwycił to Szymon Majewski. Postanowił to po swojemu skomentować:

- Hej, nowy zażyczony Kubickiej. Piszesz, że zrobiła Ci kanapkę i się rozpływasz na nią. To teraz uważaj, żebyś się nie rozpłynął całkiem, ja teraz popłynę - wskażcie mi lepszą dziewczynę, bo ta Ci zrobiła kanapkę. To już, uważaj, wskazuję Ci. Ta dziewczyna, to Magda, 33 lata jest ze mną razem. Rano kanapka, po południu patrz teraz, uważaj. Widzisz to? (Majewski pokazał zdjęcia posiłków - przyp.pd) Widzisz pierożki? Widzisz kartofle? Szparażka widzisz? To teraz się rozpływaj. Wskaż - wskazałem. Jest 1-0 dla mnie, dziękuję bardzo, tyle pozamiatane. Mistrzostwa Świata, złoto należy się Madzi. Sandra, spoko. Druga, trzecia, błagam Cię, naprawdę, nie startuj. Także, meta, dziękujemy bardzo. Meta, meta to kobieta. Moja górą, Twoja niżej. Taka jest stawka. Trudno. Chciałeś zawodów - żartował Majewski.

Nie spodziewał się tego, że w komentarzu odpowie mu... partner Sandry Kubickiej, właśnie Adam Zaorski.

- Za czytanie pudelka to już 1:1, a szparagi mieliśmy dzień wcześniej i bardziej chrupiące (bo tak lubimy) więc 2:1 dla nas. Lecimy dalej? - napisał Zaorski.

Czy to będzie nowy konflikt w show-biznesie? Zobaczymy

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