Ta piękność wygląda jak Blanka! Trudno odróżnić ją od popularnej piosenkarki

Zarówno fani, jak i media często spekulują na temat istnienia sobowtórów znanych osobistości, od polityków po artystów. Niektórzy miłośnicy gwiazd inwestują wiele wysiłku, aby upodobnić się do swoich ulubieńców, podczas gdy inne osoby są do siebie podobne zupełnie nieświadomie. Czasem natura tworzy dwie osoby o niemal identycznych rysach twarzy. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku popularnej polskiej piosenkarki Blanki Stajkow oraz modelki Barbary Sarah Szczypiór.

Blanka i uderzająco podobna Barbeliciouss. Fani nie mają wątpliwości

Użytkownicy mediów społecznościowych już nie raz zwracali uwagę na to niesamowite podobieństwo! Blanka Stajkow, artystka znana z chwytliwych hitów, udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2023 roku oraz z programu „Taniec z Gwiazdami”, dzieli wiele wspólnych cech z Barbarą Sarah Szczypiór. Modelka, znana w internecie pod pseudonimem Barbeliciouss, równie prężnie działa w branży rozrywkowej.

Do tej pory żadna z pań nie odniosła się publicznie do komentarzy fanów dotyczących ich uderzającego podobieństwa. Jednak zdjęcia obu kobiet, które można porównać chociażby na ich profilach w mediach społecznościowych, mówią same za siebie. Podobieństwo jest naprawdę niezwykłe i łatwo je zauważyć na pierwszy rzut oka. Sprawdźcie sami!

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Kim jest Barbara Sarah Szczypiór? Modelka ma ogromne zasięgi

Barbara Sarah Szczypiór to pochodząca z niewielkiej miejscowości na Mazowszu modelka i influencerka, która odnosi sukcesy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Szerszej publiczności dała się poznać między innymi za sprawą roli w filmie „Dziewczyna influencera”. W świecie wirtualnym posługuje się pseudonimem Barbeliciouss

Jej profil na Instagramie przyciągnął już ponad pół miliona obserwujących, co stanowi wynik lepszy niż w przypadku konta Blanki. Barbeliciouss nie ogranicza się jednak tylko do modelingu i internetu. Jest właścicielką agencji TME Entertainment, zajmującej się organizacją koncertów muzyki elektronicznej, a kilka lat wstecz wygrała casting na prezenterkę stacji FashionTV, pokonując kandydatki z całego świata.

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