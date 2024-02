Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zwolnieni z programu "Pytanie na śniadanie". Co dalej z ich przyszłością w TVP?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są ze sobą na dobre i na złe. Pod koniec 2023 roku oficjalnie potwierdzili, że są zaręczeni. Niestety tak dobrze nie wiedzie im się w życiu zawodowym. Najpierw prezenter stracił prestiżową pracę w Polskim Radiu, a potem obydwoje wylecieli z programu "Pytanie na śniadanie" w TVP. W śniadaniówce znalazło się za to miejsce dla Katarzyny Dowbor, która powróciła na Woronicza po 11 latach przerwy. Czy roszady w TVP oznaczają, że kariery Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w telewizji publicznej są już definitywnie zakończone? Chyba nie jest tak źle. Tak przynajmniej można wywnioskować ze słów Macieja Dowbora, który prywatnie jest synem... Katarzyny Dowbor.

Maciej Dowbor o przyszłości Kasi Cicchopek i Macieja Kurzajewskiego. Czy w TVP jest tajny plan?

Maciej Dowbor w rozmowie z portalem Plotek.pl zaznaczył, że zarówno Kasię Cichopek, jak i Macieja Kurzajewskiego bardzo lubi prywatnie i bardzo szanuje zawodowo. - Maciek jest znakomitym prowadzącym. Jest świetnym dziennikarzem, prowadzącym programy sportowe, rozrywkowe, więc uważam, że oni są bardzo dobrzy. Szczerze mówiąc, nie widziałem ani razu ich razem w "Pytanie na śniadanie", więc nie mogę się wypowiadać. Mam nadzieje ze to jest jakaś zmiana, odświeżenie formatu, natomiast to nie wpłynie na ich kariery w telewizji i będą wciąż dostawali szansę - dodał syn Katarzyny Dowbor. Choć prezenter Polsatu sam nic nie mówił o jakimś tajnym planie TVP, to podkreślił, że telewizja to "wielki rynek", "kanałów jest mnóstwo", a Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na pewno gdzieś się odnajdą i zagrzeją miejsce. - Życzę im jak najlepiej, bo ich bardzo szanuję i lubię - powiedział na koniec Maciej Dowbor. Coś czujemy, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski jeszcze pojawią się w TVP...

