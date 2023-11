Tak będzie wyglądało więzienne menu Michała Wiśniewskiego. Co będzie jadł za kratkami?

Wiemy, co teraz czeka Izabellę Krzan. Widzowie TVP płaczą, to będzie smutne pożegnanie

Jeśli Michał Wiśniewski trafi za kratki będzie musiał przyzwyczaić się do nieco odmiennych warunków niż te, do których jest przyzwyczajony. Przestronną willę zamieni na ciasną celę, a domowe obiady na więzienne menu. Fakt przeprowadził małe śledztwo w tej sprawie i ustalił, na jakie posiłki mogą liczyć osadzeni w polskich zakładach karnych. Okazuje się, że mimo niewielkiego budżetu - minimalna stawka za posiłek o 4 zł, więzienni kucharze potrafią przygotować całkiem urozmaicone menu. Dieta więzienna zakłada posiłki o łącznej dziennej wartości kalorycznej na poziomie 2600 kcal, o zbilansowanej wartości odżywczej (do 60 proc węglowodanów, min. 10 proc białka, tłuszcze poniżej 30 proc.). Można wybrać menu mięsne lub wegetariańskie.

Przykładowy jadłospis więzienny. Zadowoli Michała Wiśniewskiego?

Michał Wiśniewski zapowiada apelację od wyroku skazującego. Jeśli jednak wyrok się uprawomocni, to jest jeszcze jedno wyjście - specjalna opaska może uchronić Wiśnię przed więzienna celą. Gdyby i to się nie udało, pozostanie mu przyzwyczaić się do nowych warunków. Co wtedy będzie jadł. Oto przykładowe więzienne menu. nie jest może bardzo urozmaicone, ale nie brakuje w nim rarytasów.

Na śniadanie podaje się w więzieniu zwykle chleb z masłem lub jego odpowiednikiem oraz kiełbasę golonkową, kiełbasę drobiową, jajka na twardo, pasztet sojowy, dżem truskawkowy oraz jabłka. Na obiad jest zupa: zupa koperkowa, pomidorowa, selerowa lub jarzynowa, krupnik, oraz drugie danie: gulasz wołowy z ziemniakami i surówką, śledź w śmietanie z ziemniakami i marchewką, skrzydełka drobiowe z warzywami i surówką, pulpety sojowe z surówką z marchwi i pietruszki, kotlet sojowy duszony w warzywach podawany z ryż, bigos z ziemniakami. Kolacja zazwyczaj przypomniana śniadanie, choć w ramach urozmaicenia do chleba może zostać podana pasta sojowo-warzywna, serem kanapkowy lub paprykarz szczeciński.

Galeria: Michał Wiśniewski buduje dom za 5 milionów

Michał Wiśniewski szuka pracownika. Podał listę wymagań Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.