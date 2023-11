Tak Doda wyglądała w wieku 18 lat! W najmniejszym stopniu nie przypomina siebie

18-letnia Doda wywołała wielki skandal w Polsacie. Potem poznała Radosława Majdana

Doda swoją wielką karierę medialną zaczęła od udziału w zapomnianym już programie "Bar", emitowanym w telewizji Polsat. 18-letnia wówczas Dorota Rabczewska szybko wywołała wielki skandal, do którego sama się później przyznała. - Uprawiałam seks w "Barze". W miejscu, w którym nikt nie widział. Do którego uciekłam z moim narzeczonym. Wyrzuciłam mikroporty, za co zostałam srogo ukarana, ponieważ było to wbrew regulaminowi. Uciekliśmy, nie powiem gdzie. Byliśmy tak stęsknieni, ponieważ byłam tam miesiąc i bardzo go kochałam, i bardzo za nim tęskniłam, że zrobiłam sobie, co tylko chciałam. I w ogóle tego nie żałuję - mówiła Doda. Co ciekawe, to właśnie w "Barze" przyszłą megagwiazdę wypatrzył Radosław Majdan, z którym potem Doda wzięła ślub. Obecnie ich relacje nie są - delikatnie mówiąc - najlepsze.

Doda w wieku 18 lat. Nie przypomina siebie z 2023 roku

Na Instagramie na profilu tele.nostalgia pojawił się właśnie kadr z programu "Bar" z udziałem Dody. Pochodzi on z 2002 roku. Nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, krajem rządziła koalicja SLD-PSL, a premierem był Leszek Miller. Wydaje się to prehistorią. Gdy zobaczyliśmy, jak wyglądała Doda w wieku 18 lat, byliśmy totalnie zaskoczeni. Artystka w najmniejszym stopniu bowiem nie przypomina siebie z roku 2023. Podobnego zdania jest wielu internautów. "Twoja twarz nie brzmi znajomo" - skomentowała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Matko, nie te dziewczę... inny człowiek" - ocenił kolejny internauta. Zobacz w naszej galerii, jak Doda zmieniała się od 2002 roku i jak wyglądała w wieku 18 lat.