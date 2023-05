Tak Edyta Górniak dba o syna. Nie uwierzycie, co dla niego zrobiła. Paparazzi wszystko widzieli

Edyta Górniak jest mamą na medal. A gdy tata Allana spowodował śmiertelny wypadek i zniknął z jego życia, przyjęła na siebie także obowiązki ojca. To dlatego chłopak składa mamie życzenia nie tylko z okazji dnia matki, ale i z okazji dnia ojca...

Edyta Górniak wróciła do Polski

Ostatnio Edyta Górniak długo nie widziała się z jedynakiem. W połowie kwietnia wyjechała bowiem do Indonezji, by zregenerować przepracowany i podupadający na zdrowiu organizm. Po miesięcznym detoksie od kofeiny diwa wróciła do kraju w świetnej formie i od razu rzuciła się w wir pracy. Przed nią sezon festiwali telewizyjnych. Jednak korzystając z kilku dni spędzanych w stolicy, robiła wszystko, by nacieszyć się synem.

Paparazzi przyłapali gwiazdę podczas lunchu w popularnej restauracji w centrum Warszawy. Edyta, tak jak postanowiła, trzyma się tego, by nie pić kawy. Wypiła więc tylko wodę i świeżo wyciskany sok z pomarańczy. Zjadła zaś zupę. A ta posmakowała jej tak, że od razu pomyślała o Allanie i jego partnerce. Kupiła więc dwie zupy na wynos i zamówiła taksówkę. Z samochodu zadzwoniła do Allana, by wyszedł przed swój blok i dostarczyła mu posiłek. Szanując jednak prywatność syna nie wchodziła na górę.

Bo choć niektórym wydaje się, że Edyta Górniak rozpieszcza Allana, ona zwyczajnie troszczy się o niego i daje mu to, czego sama nigdy nie otrzymała od swojej mamy.

