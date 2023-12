Danuta Holecka mówi o zaszczuciu. Zbiera dowody, by iść do sądu

Pani Chmurka słynęła z wielkiej klasy i absolutnie zjawiskowej urody

Elżbieta Sommer nie żyje. O śmierci ikony TVP czasów PRL i lat 90. poinformował w mediach społecznościowych jej zięć. Specjalny komunikat wydała też TVP na swoim profilu na Facebooku. Elżbieta Sommer do Telewizji Polskiej trafiła w 1957 roku. Sześć lat później zaczęła prowadzić prognozę pogody. Na Woronicza pracowała do 2004, kiedy w wieku 68 lat przeszła na emeryturę. Po tym Pani Chmurka właściwie zniknęła z życia publicznego. Zresztą wcześniej także Elżbieta Sommer strzegła prywatności jak oka w głowie. Wiadomo, że prezenterka TVP miała męża, z którym wystąpiła w specjalnej sesji zdjęciowej w 1974 roku, ale generalnie o swojej rodzinie nie opowiadała. Elżbieta Sommer za to do końca swojej pracy w TVP słynęła z wielkiej klasy i absolutnie zjawiskowej urody.

Tak Elżbieta Sommer wyglądała w młodości

W początkach swojej kariery telewizyjnej Elżbieta Sommer prowadziła prognozę pogody wspólnie z Czesławem Nowickim, czyli Wicherkiem. Ich relacje początkowo nie układały się najlepiej. - Tępił mnie, aż doszedł do wniosku, że mu nie zagrażam, jestem kobietą i zapowiadam pogodę w swoim stylu. Pod koniec nawet się zaprzyjaźniliśmy - zdradziła w jednym z wywiadów Pani Chmurka. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Elżbiety Sommer z różnych okresów jej życia. Tak Pani Chmurka wyglądała w młodości.