Tak Kuba Wojewódzki skomentował wyczyny Daniela Martyniuka: „Niesamowity chłopak!”

Kuba Wojewódzki ma słabość do afer i ludzi, którzy sami się o nie proszą. Tym razem jego ofiarą padł Daniel Martyniuk – syn króla disco polo, który po skandalu w samolocie stał się ulubieńcem nagłówków. Wojewódzki skomentował jego „dorosłe decyzje” w jednym zdaniu. Celnie jak skalpel.

  • Kuba Wojewódzki w felietonie w „Polityce” skomentował medialne wybryki Daniela Martyniuka.
  • „Niesamowity chłopak. Potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz” – napisał z ironią o synu Zenka.
  • Komentarz odnosi się do ostatnich deklaracji Martyniuka i jego głośnej awantury w samolocie.

Jeszcze niedawno Daniel Martyniuk deklarował, że zniknie z mediów społecznościowych i „skupi się na sobie”. Chwilę później w sieci pojawiło się nagranie z feralnego lotu Malaga–Warszawa, na którym syn Zenka urządził awanturę o piwo. Pasażerowie byli świadkami jego „kwiecistej przemowy”, a samolot musiał awaryjnie lądować w Nicei, gdzie Martyniuka przejęła policja.

Dla Wojewódzkiego to gotowy materiał do satyry – skandaliczny, ale groteskowy zarazem. W swoim felietonie w „Polityce” zadrwił z młodego Martyniuka, ale i medialnej rzeczywistości, w której celebryci sami karmią własne dramaty.

„Niesamowity chłopak” – ironia w stylu Wojewódzkiego

Król telewizyjnej prowokacji celnie uderzył w medialny chaos wokół syna Zenka Martyniuka, który z dnia na dzień staje się bohaterem coraz bardziej absurdalnych nagłówków. Wojewódzki jak zwykle nie boi się nazwisk – za to z ironią punktuje słabości bohatera tabloidu.

Daniel Martyniuk poinformował, że nie będzie już ze swoją żoną Faustyną, gdyż do siebie nie pasują. Oznajmił także, że znika z social mediów i nie pojawi się na chrzcinach syna. Niesamowity chłopak. Potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz

– napisał Kuba Wojewódzki w swoim felietonie w „Polityce”.

Wojewódzki złośliwy, ale celny

Wojewódzki od lat uchodzi za mistrza ciętej riposty. Z równą swobodą komentuje świat polityki, jak i polski show-biznes. W przypadku Daniela Martyniuka wystarczył jeden ironiczny akapit, by trafić w sedno – absurd sytuacji, w której kolejne „oświadczenia” i „deklaracje” syna Zenka kończą się medialną katastrofą. „Potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz” – to zdanie błyskawicznie zaczęło żyć własnym życiem w internecie.

Martyniuk już na wolności, ale milczy

W środę, 22 października, w godzinach wieczornych informowaliśmy, że syn Zenka i Danusi został zwolniony przez francuską policję. Jak na razie Daniel nie odniósł się ani do całej afery, ani do słów Wojewódzkiego. Ale znając jego emocjonalny temperament i burzliwą historię relacji z mediami, trudno spodziewać się, że przejdzie nad nimi obojętnie. Dla Kuby – kolejny punkt w kronice ciętych komentarzy. Dla Daniela – kolejny rozdział w historii, w której główną rolę gra skandal.

