Tak mieszka Maciej Musiał. Nie dla niego zbędny przepych i złote klamki!

Aleksandra Kalita
2026-03-22 4:53

Maciej Musiał od dziecka obecny jest na ekranie. Jest przykładem dziecięcej gwiazdy, która również w dorosłości odnosi sukcesy w branży. Jego spora popularność przenosi się na zarobki. Pieniądze z aktorstwa Musiał chętnie inwestuje w różne biznesy. Urządził sobie również bardzo przytulne gniazdko. Co ciekawe, jego mieszkanie wcześniej należało do innego artysty.

Maciej Musiał rozwija się nie tylko jako aktor

Maciej Musiał (31 l.) jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polce. Na ekranie obecny jest od dziecka. Zadebiutował w 2004 roku grając epizod w "Plebanii". Z czasem pojawiał się na ekranach w większych rolach, w tym w "Hotelu pod żyrafą i nosorożcem" czy "Ojcu Mateuszu". Największą popularność przyniosła mu rola Tomka w "Rodzince.pl".

Rozwija się nie tylko jako aktor. Maciek Musiał był pomysłodawcą i jednym z producentów wykonawczych pierwszego polskiego serialu Netflixa, "1983". Ze streamingowym potentatem współpracował jeszcze kilka razy. Do tego rozwija się jako przedsiębiorca - angażuje się w różne projekty i inwestycje. Jest m.in. współwłaścicielem kilku warszawskich lokali gastronomicznych.

Maciej Musiał ma mieszkanie z niezwykłą historią

Ambitny gwiazdor jest też właścicielem przestronnego mieszkania w jednej z warszawskich kamienic. Chociaż pojawiały się doniesienia, że aktor jest właścicielem kilku mieszkań, to on sam się tym nie chwali. Mimo to na Instagramie można znaleźć zdjęcia i nagranie z jego prywatnej ostoi. 

Trzy lata temu zaprosił do swojego mieszkania kamery "Dzień Dobry TVN". Musiał opowiedział wtedy niezwykłą historię z nim związaną. Okazuje się, że przed laty był to dom wybitnego Bernarda Ładysza - polskiego śpiewaka operowego. Co więcej, artysta był kolegą jego dziadka.

To mieszkanie, w którym jesteśmy, to jest byłe mieszkanie Bernarda Ładysza, jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych w historii. Śpiewał na urodzinach Picassa, Penderecki komponował pierwsze koncerty, żeby on je śpiewał, absolutna gwiazda. Pracował tutaj w Teatrze Wielkim i był kolegą mojego dziadka z Wilna - opowiadał z dumą Maciej Musiał.

Mieszkanie Macieja Musiała: Elegancki minimalizm w stylu retro

Maciej Musiał może pozwolić sobie na mieszkanie w bardzo luksusowych warunkach. Zamiast tego wybrał wygodę i funkcjonalność. Mieszkanie gwiazdora "Rodzinki.pl" zachowało klimat retro, ale nie brakuje w nim nowoczesnych rozwiązań. Widać, że nad przepych zdecydowanie przekłada komfort. 

Wnętrza są jasne, dobrze doświetlone i urządzone w minimalistycznym duchu. W mieszkaniu Musiała dominują stonowane barwy - biele, beże i szarości. Przełamane są drewnianymi akcentami. Duże okna wpuszczają dużo światła i sprawiają, że przestrzeń staje się bardziej przytulna.

W salonie znajduje się wygodna kanapa, a niedaleko od niej stoi duży drewniany stół. Bardzo ważnym elementem w domu aktora jest pianino. Na jego Instagramie można znaleźć kilka filmików, na których chwali się swoimi umiejętnościami. Maciej Musiał zdecydowanie stawia na jakość niż ilość. W jego mieszkaniu nie znajdziemy przytłaczających dekoracji. 

Galeria zdjęć 26

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ MUSIAŁ