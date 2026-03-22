Tak mieszka Maciej Musiał. Nie dla niego zbędny przepych i złote klamki!

Maciej Musiał rozwija się nie tylko jako aktor

Maciej Musiał (31 l.) jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polce. Na ekranie obecny jest od dziecka. Zadebiutował w 2004 roku grając epizod w "Plebanii". Z czasem pojawiał się na ekranach w większych rolach, w tym w "Hotelu pod żyrafą i nosorożcem" czy "Ojcu Mateuszu". Największą popularność przyniosła mu rola Tomka w "Rodzince.pl".

Rozwija się nie tylko jako aktor. Maciek Musiał był pomysłodawcą i jednym z producentów wykonawczych pierwszego polskiego serialu Netflixa, "1983". Ze streamingowym potentatem współpracował jeszcze kilka razy. Do tego rozwija się jako przedsiębiorca - angażuje się w różne projekty i inwestycje. Jest m.in. współwłaścicielem kilku warszawskich lokali gastronomicznych.

Maciej Musiał ma mieszkanie z niezwykłą historią

Ambitny gwiazdor jest też właścicielem przestronnego mieszkania w jednej z warszawskich kamienic. Chociaż pojawiały się doniesienia, że aktor jest właścicielem kilku mieszkań, to on sam się tym nie chwali. Mimo to na Instagramie można znaleźć zdjęcia i nagranie z jego prywatnej ostoi.

Trzy lata temu zaprosił do swojego mieszkania kamery "Dzień Dobry TVN". Musiał opowiedział wtedy niezwykłą historię z nim związaną. Okazuje się, że przed laty był to dom wybitnego Bernarda Ładysza - polskiego śpiewaka operowego. Co więcej, artysta był kolegą jego dziadka.

To mieszkanie, w którym jesteśmy, to jest byłe mieszkanie Bernarda Ładysza, jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych w historii. Śpiewał na urodzinach Picassa, Penderecki komponował pierwsze koncerty, żeby on je śpiewał, absolutna gwiazda. Pracował tutaj w Teatrze Wielkim i był kolegą mojego dziadka z Wilna - opowiadał z dumą Maciej Musiał.

Mieszkanie Macieja Musiała: Elegancki minimalizm w stylu retro

Maciej Musiał może pozwolić sobie na mieszkanie w bardzo luksusowych warunkach. Zamiast tego wybrał wygodę i funkcjonalność. Mieszkanie gwiazdora "Rodzinki.pl" zachowało klimat retro, ale nie brakuje w nim nowoczesnych rozwiązań. Widać, że nad przepych zdecydowanie przekłada komfort.

Wnętrza są jasne, dobrze doświetlone i urządzone w minimalistycznym duchu. W mieszkaniu Musiała dominują stonowane barwy - biele, beże i szarości. Przełamane są drewnianymi akcentami. Duże okna wpuszczają dużo światła i sprawiają, że przestrzeń staje się bardziej przytulna.

W salonie znajduje się wygodna kanapa, a niedaleko od niej stoi duży drewniany stół. Bardzo ważnym elementem w domu aktora jest pianino. Na jego Instagramie można znaleźć kilka filmików, na których chwali się swoimi umiejętnościami. Maciej Musiał zdecydowanie stawia na jakość niż ilość. W jego mieszkaniu nie znajdziemy przytłaczających dekoracji.

