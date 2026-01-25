Musiał prowokuje i uwodzi. Zrzucił fatałaszki, żeby opowiedzieć o planach na przyszłość

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-25 15:50

Maciej Musiał w zupełnie nowej odsłonie, od "chłopaka z sąsiedztwa" do bezkompromisowego artysty, który prowokuje, uwodzi i świadomie igra ze swoim wizerunkiem. Aktor, którego Polska pokochała w serialach, dziś wchodzi w erę dojrzałej męskości. I trzeba przyznać jedno: zrobiło się bardzo… seksownie.

Jeszcze niedawno był ulubieńcem familijnej widowni i symbolem grzecznego uroku. Dziś Maciej Musiał nie boi się ryzyka ani kontrowersji. Zrzuca łatkę " grzecznego chłopca z telewizji" i pokazuje, że ma nie tylko ciało gwiazdy, ale i ambicje twórcy z wizją. Aktor został twarzą najnowszej okładki magazynu na sezon SS26 "DIVE INTO ME", otwierając przed fanami zupełnie nowy rozdział swojej kariery.

Zobacz też: Sprzątanie to było za mało! Maciej Musiał oferuje się do tańca i rozgrzewa fanów

Musiał prowokuje i uwodzi. Zrzucił fatałaszki, żeby opowiedzieć o planach na przyszłość

Maciej Musiał dorósł i robi to na własnych zasadach. Aktor w najnowszym wywiadzie mówi, że coraz śmielej wchodzi w rolę producenta i marzy o filmach inspirowanych twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Co więcej, na horyzoncie pojawia się współpraca z Asgharem Farhadim, jednym z najbardziej cenionych reżyserów światowego kina. 

Zobacz też: Maciej Musiał kusi w samych slipkach. Internet rozgrzany! Jego komentarz powala

Plany są ambitne - międzynarodowe projekty, kino autorskie i… pokaz w Cannes. Musiał nie ukrywa, że chce wyjść poza schemat i zaznaczyć swoją obecność nie tylko jako aktor, ale jako artysta z realnym wpływem na branżę. Równolegle bawi się formą, zarówno w sztuce, jak i w życiu prywatnym. Organizuje międzypokoleniowe imprezy taneczne w Warszawie, łącząc światy, które pozornie do siebie nie pasują.

I jest jeszcze wizerunek! Maciej Musiał otwarcie przyznaje, że świadomie igra z tym, jak jest postrzegany. Odważne sesje, zmysłowe spojrzenia i prowokacyjna estetyka nie są przypadkiem. To element gry, w której aktor pokazuje, że doskonale wie, kim jest!

Zobacz też: Nowa miłość Macieja Musiała! Dotyka ją czule, głaszcze… Zosia tylko patrzy!

Zobacz naszą galerię: Musiał prowokuje i uwodzi. Zrzucił fatałaszki, żeby opowiedzieć o planach na przyszłość

Maciej Musiał znów zaskakuje. To w tym roku przekazał na aukcję WOŚP. Będzie kolejny rekord?
28 zdjęć
Sonda
Jaki twoim zdaniem jest Maciej Musiał?
Maciej Musiał ujawnia kulisy Rodzinki.pl. Jak komentuje to, że podoba się mężczyznom?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ MUSIAŁ