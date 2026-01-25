Jeszcze niedawno był ulubieńcem familijnej widowni i symbolem grzecznego uroku. Dziś Maciej Musiał nie boi się ryzyka ani kontrowersji. Zrzuca łatkę " grzecznego chłopca z telewizji" i pokazuje, że ma nie tylko ciało gwiazdy, ale i ambicje twórcy z wizją. Aktor został twarzą najnowszej okładki magazynu na sezon SS26 "DIVE INTO ME", otwierając przed fanami zupełnie nowy rozdział swojej kariery.

Zobacz też: Sprzątanie to było za mało! Maciej Musiał oferuje się do tańca i rozgrzewa fanów

Musiał prowokuje i uwodzi. Zrzucił fatałaszki, żeby opowiedzieć o planach na przyszłość

Maciej Musiał dorósł i robi to na własnych zasadach. Aktor w najnowszym wywiadzie mówi, że coraz śmielej wchodzi w rolę producenta i marzy o filmach inspirowanych twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Co więcej, na horyzoncie pojawia się współpraca z Asgharem Farhadim, jednym z najbardziej cenionych reżyserów światowego kina.

Zobacz też: Maciej Musiał kusi w samych slipkach. Internet rozgrzany! Jego komentarz powala

Plany są ambitne - międzynarodowe projekty, kino autorskie i… pokaz w Cannes. Musiał nie ukrywa, że chce wyjść poza schemat i zaznaczyć swoją obecność nie tylko jako aktor, ale jako artysta z realnym wpływem na branżę. Równolegle bawi się formą, zarówno w sztuce, jak i w życiu prywatnym. Organizuje międzypokoleniowe imprezy taneczne w Warszawie, łącząc światy, które pozornie do siebie nie pasują.

I jest jeszcze wizerunek! Maciej Musiał otwarcie przyznaje, że świadomie igra z tym, jak jest postrzegany. Odważne sesje, zmysłowe spojrzenia i prowokacyjna estetyka nie są przypadkiem. To element gry, w której aktor pokazuje, że doskonale wie, kim jest!

Zobacz też: Nowa miłość Macieja Musiała! Dotyka ją czule, głaszcze… Zosia tylko patrzy!

Zobacz naszą galerię: Musiał prowokuje i uwodzi. Zrzucił fatałaszki, żeby opowiedzieć o planach na przyszłość

Sonda Jaki twoim zdaniem jest Maciej Musiał? Przystojny Bardzo przystojny Wyjątkowo artakcyjny Czarujący Kiedy znów będzie wolny?!