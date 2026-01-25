Do czego służy ten ukryty przycisk w suszarce do włosów? Powinny z niego korzystać nie tylko dzieci

Ukryty przycisk w suszarce do włosów. Warto z niego korzystać

Posiadaczom długich włosów trudno jest sobie wyobrazić życie bez suszarki do włosów. Dzięki niej świeżo umyte kosmyki szybciej są suche i gotowe do stylizacji. Warto tutaj podkreślić, że nowoczesne suszarki nie niszczą włosów i są całkowicie bezpieczne. Suszone włosy są bardziej lśniące i miękkie, a łuski zamknięte.

Nowoczesne suszarki do włosów zawsze wyposażone są w funkcje "cool shot". Jest to przycisk wyzwalający zimne powietrze. Wbrew pozorom opcja ta nie służy czasowemu schodzeniu się podczas suszenia, choć z powodzeniem możecie jej do tego również używać. Zimne powietrze, czyli cool shot jest bardzo ważne podczas stylizacji włosów. Utrwala ono fryzurę, a także działa pielęgnacyjne. W przeciwieństwie do ciepłego nawiewu chłodne powietrze zamyka łuski włosów chroniąc je przed uszkodzeniami. Sprawia to, że włosy po suszeniu stają się bardziej lśniące. Może ono także pomagać w dodaniu objętości fryzurze i odbiciu włosów od nasady.

Jak korzystać w funkcji zimnego nawiewu podczas suszenia włosów?

Fryzjerzy rekomendują, aby cool shot traktować jako domkniecie i ostatni etap korzystania z suszarki. Na początku wysusz włosy ciepłym powietrzem (zawsze dostosowuj temperaturę do kondycji swoich włosów, a następnie na 3/4 minuty włącz zimny nawiew. Dokładnie obejmij nim cale włosy. Susza od góry do dołu, aby kosmyki zyskały wygładzenie oraz blask. Nigdy nie susz mokrych włosów zimnym nawiewem. Zajmie to bardzo dużo czasu, a ty możesz się przeziębić.

Suszyć włosy suszarką czy pozostawiać do wyschnięcia? Co mówią eksperci?

Kiedyś panowało przeświadczenie, że wszystkie urządzenia do stylizacji włosów korzystające z nagrzanego powietrza niszczą włosy. Faktycznie tak było. Gorący nawiew oraz stylizacja na ciepło uszkadzają łuski i sprawiała, że kosmyki stawały się matowe i podane na zewnętrzne urazy. Nowoczesne urządzenia są jednak o wiele bezpieczniejsze dla naszych włosów, a trycholodzy coraz częściej wskazują, że lepszym rozwiązaniem jest suszenie włosów suszarką niż pozostawienie ich do samoczynnego wyschnięcia. Na mokrej skórze głowy może bowiem dochodzić do rozwoju grzybów, co prowadzi do podrażnień skóry i łupieżu. Wrażliwa skora głowy może bardziej swędzieć, a w skrajnych przypadkach nawet boleć.

Pamiętaj, by nigdy nie chodzi spać z mokrymi włosami. Pocierając nimi o poduszkę możesz je poważnie uszkodzić i połamać.