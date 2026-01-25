Kinga Rusin wspiera WOŚP z Meksyku. Mówi o dużym przelewie!

Kinga Rusin to wielka fanka WOŚP, ale i podróżowania. Często przebywa poza granicami Polski. Niestety, w ostatnią niedzielę stycznia, gdy co roku, już od 34 lat, organizowane są finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, akurat bawiła nie w ojczyźnie, a w gorącym Meksyku. Z pięknej, piaszczystej plaży postanowiła jednak powiedzieć co nieco o inicjatywie, którą wspiera całym sercem oraz sowitymi przelewami.
Na jej instagramowym profilu znalazło się nagranie z mariachi grającymi w tle. Pojawiła się też obietnica dużego wsparcia finansowego dla WOŚP.
Zobacz także: Gwiazdy na 34. finale WOŚP. Rozenek, Młynarska, Wiśniewski, Tadla i nie tylko. Szaleństwo trwa od samego rana!
Celem tegorocznej zbiórki WOŚP jest pomoc w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. Hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a specjalistyczny sprzęt medyczny ma trafić do szpitali w całej Polsce niedługo po finale.
Rusin z plaży mówi o WOŚP. Będzie duży przelew!
Zobacz także: Tyle zapłacili za pamiątkę po Kasi Stoparczyk! Niesamowity finał aukcji WOŚP
WOŚP w Meksyku! Czyli w tropiki prosto z kuligu przy -10. Niezły przeskok! Razem z mariachi przesyłamy Wam do Polski gorące meksykańskie rytmy! Tu też gramy z Wielką Orkiestrą! Niezależnie od tego, gdzie jestem w dniu finału WOŚP - teraz akurat w Meksyku, ale wcześniej w Kostaryce czy na Malediwach, zawsze z dumą wszystkim o tej akcji opowiadam i namawiam do jej wspierania - zaczęła Rusin.
Gwiazda ubrana w lekkie plażowe wdzianko, z palmami i błękitnym niebem w tle, podkreśliła, jak niezwykła i ważna jest organizacja WOŚP. Takich inicjatyw na świecie brakuje:
Ludzie są szczerze zszokowani, kiedy im mówię, że w tym jednym dniu większość Polaków zasypuje wszelkie podziały i gremialnie czyni dobro. Że to akcja, która już od 34 lat, jednoczy nas wszystkich, że większość z nas, czyli kilkadziesiąt milionów ludzi, tego dnia robi coś dla chorych dzieci - każdy według swojego uznania i możliwości. Że to narodowe święto pomagania, ale także wielkiej radości, zabawy i muzyki. Takiej drugiej akcji nie ma nigdzie na świecie! Możemy być naprawdę z siebie dumni!
Zobacz także: Agata Młynarska przekazuje diamentowe serce na WOŚP! "Niech zabłyśnie"
Rusin nie mogła nie obiecać wsparcia finansowego. Gwiazda słynie z tego, że przelewy od niej i jej partnera są "na bogato" i wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych:
Za chwilę, jak co roku, zrobimy z Markiem duży przelew na konto WOŚP. Kiedy patrzę na czerwone serduszka na najnowocześniejszym sprzęcie medycznym w polskich szpitalach wiem, że warto, że to ma sens. Namówiłam tu mnóstwo ludzi z różnych krajów świata do wpłat, bo dzięki technologii nie ma już żadnych granic w czynieniu dobra. Można wspierać WOŚP z każdego miejsca na ziemi.
Zobacz także: Od sukni Santor po nocowankę z Wieniawą. Są też pląsy z Musiałem i pranie z Dereszowską. Skusicie się?
Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy i Jurek Owsiak! Na 34. finale WOŚP sporo działo się już od samego rana