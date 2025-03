Tak po rozstaniu z Maciejem Pelą Agnieszka Kaczorowska jeszcze nie mówiła! Co na to psychologowie?!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Ślub, dzieci, rozstanie

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uchodzili za małżeństwo idealne. Po ślubie na świat przyszły ich dwie córeczki: Emila (6 l.) i Gabrysia (4 l.). Sielanka trwała jednak do czasu. Gdy w październiku gruchnęła wiadomość o rozstaniu aktorki i tancerza, wszyscy byli w szoku. Początkowo Agnieszka Kaczorowska nabrała wody w usta i - o dziwo - więcej mówił będący zawsze w cieniu małżonki Maciej Pela. W końcu w rozmowie z Kubą Wojewódzkim słynna Bożenka z serialu "Klan" oficjalnie potwierdziła to, ze nie jest już w związku z ojcem swoich dzieci. Kilka dni później tancerz udzielił wywiadu "Dzień dobry TVN", w którym przedstawił historię ze swojej perspektywy. Wspomniał nawet o pewnym "ostracyzmie społecznym". Teraz Agnieszka Kaczorowska spotkała się ze swoim znajomym z programu "Taniec z Gwiazdami" i opowiedziała o rozstaniu tak, jak jeszcze nie mówiła.

Agnieszka Kaczorowska o dzieciach po rozstaniu. Co na to psychologowie?!

Aktorka i tancerka gościła w Kanale Zero, a rozmowę prowadził właśnie dziennikarz, który tak jak Agnieszka Kaczorowska występuje w bieżącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Formalnie ciągle jeszcze obecna żony Macieja Peli przedstawiła swoją teorię na temat dzieci i rozstania.

Nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale chyba jednak łatwiej jest z małymi dziećmi, kiedy przydarzają się takie rzeczy. (...) Słyszę przeróżne historie, jak te dzieci są starsze, to jest chyba trudne, bo to jest na poziomie emocjonalnym. Nie mówię, że to nie ma żadnego wpływu, bo ma, w inny sposób komunikujesz pewne rzeczy

- stwierdziła Agnieszka Kaczorowska. Ciekawe, co na to psychologowie... Czy zgodzą się z tą teorią? Najważniejsze jest jednak to, że zarówno aktorka, jak i Maciej Pela obie córki obdarzają największą możliwą miłością. To na pewno w tej sytuacji jest kluczowe.

