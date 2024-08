Tak się wystroiły na imprezę Polsatu. Fijał w mokrej sukience, nudna Socha, a Osyda jak własna ciotka. DUŻO ZDJĘĆ

Choć minęła dopiero połowa wakacji, telewizja Polsat jako pierwsza zaprezentowała już swoją ofertę programową na jesień. Konferencja ramówkowa była dla gwiazd stacji okazją, by promować nie tylko swój serial czy program, ale też samą siebie. Dlatego dwoiły się i troiły, by na wydarzeniu zadać szyku. Niektórym się to udało. Inni chyba postarali się aż za bardzo. "Super Express" surowym okiem ocenia stylizacje gwiazd słonecznej stacji. Zobaczcie, jak wystroiły się: Ada Fijał, Małgorzata Socha, Magdalena Narożna czy Edyta Folwarska.