Pela urządził bajkowy pokój dla swoich córek. Każdy detal ma znaczenie

Ostatnie miesiące były dla Macieja Peli czasem wielkich zmian. Po zakończeniu małżeństwa z Agnieszką Kaczorowską były partnerzy rozpoczęli nowy etap życia i zamieszkali osobno. Choć ich drogi się rozeszły, oboje podkreślają, że najważniejsze pozostają dla nich córki. Tancerz aktywnie uczestniczy w wychowaniu dziewczynek i dzieli się opieką nad nimi. Nic więc dziwnego, że urządzając nowe mieszkanie, szczególną uwagę poświęcił przestrzeni przeznaczonej właśnie dla dzieci. Efektami postanowił pochwalić się w mediach społecznościowych.

Tak teraz mieszka Maciej Pela! Pokój dla córek robi ogromne wrażenie

Na opublikowanych nagraniach widać, że Pela zadbał dosłownie o każdy detal. Pokój dziewczynek utrzymany jest w jasnych, ciepłych kolorach i przypomina bajkową krainę. Centralnym punktem pomieszczenia zostało piętrowe łóżko z naturalnego drewna, które swoim wyglądem przypomina niewielki domek. Całość uzupełniają pastelowe dodatki, pluszowe maskotki oraz dekoracje stworzone z myślą o najmłodszych.

Nie zabrakło również miejsca do zabawy. W pokoju znalazły się drewniane meble, półki na zabawki oraz specjalne strefy przeznaczone do codziennych aktywności dziewczynek. Uwagę zwracają także liczne elementy dekoracyjne nawiązujące do motywu domku, które nadają wnętrzu wyjątkowo przytulnego charakteru.

Maciej przyznał, że od początku zależało mu na stworzeniu przestrzeni, która będzie dla córek znajoma i komfortowa. Chciał, aby przeprowadzka oraz zmiana otoczenia były dla nich jak najmniej odczuwalne.

Jak podkreślił, wielokrotnie tłumaczy swoim córkom, że prawdziwy dom nie jest związany z konkretnym adresem czy budynkiem. Najważniejsi są ludzie i bliskość rodziny. Właśnie dlatego podczas urządzania pokoju skupił się przede wszystkim na tym, by dziewczynki mogły poczuć się swobodnie i bezpiecznie.

Internauci szybko zwrócili uwagę na ogrom pracy, jaki włożył w przygotowanie dziecięcego królestwa. W komentarzach pojawiło się wiele ciepłych słów pod adresem tancerza. Fani podkreślali, że widać, jak bardzo zależy mu na córkach i jak dużo serca włożył w stworzenie dla nich nowego miejsca.

