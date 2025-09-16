Tak zmieniła się Monika Krzywkowska. Aktorka zdradza, jak schudła i odzyskała formę. Oto jej sekret

Monika Krzywkowska od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych aktorek w polskim show-biznesie. Regularnie pojawia się zarówno w telewizji, jak i na deskach teatralnych. Widzowie mogli podziwiać jej talent w takich produkcjach jak "Samo życie", "M jak miłość", "Tylko jedno spojrzenie" czy "Polowanie na ćmy". Intensywne tempo pracy oraz obowiązki rodzinne sprawiły jednak, że przez długi czas zdrowy styl życia schodził u niej na dalszy plan.

Jak przyznaje Monika Krzywkowska, macierzyństwo i zawodowe wyzwania odbiły się na jej diecie i aktywności fizycznej. Wszystko zmieniło się, gdy aktorka skończyła 50 lat – wtedy postanowiła wrócić na siłownię i na nowo zaprzyjaźnić się ze sportem.

Tak Monika Krzywkowska walczyła o wymarzoną sylwetkę

Zamiast drastycznych diet czy chwilowych wyrzeczeń, 52-letnia Monika Krzywkowska postawiła na regularny wysiłek fizyczny. Kluczowe okazały się treningi z ciężarami, które nie tylko pomogły jej zrzucić zbędne kilogramy, ale również poprawiły samopoczucie i dodały energii.

Uważam, że to jest bezcenne i że kobiety nie powinny bać się siłowni i powinny brać się za ciężary

– wyznała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Ważnym elementem metamorfozy aktorki było także lepsze poznanie własnego ciała i świadome podejście do odżywiania. Krzywkowska podkreśla, że wie, jakie produkty jej służą, a których powinna unikać, choć nie ukrywa, że wciąż zdarzają się jej potknięcia.

Wiem, co jeść, a czego nie jeść. Co robić, a czego nie robić, co nie oznacza, że nie popełniam błędów i nie błądzę w sprawie zdrowego trybu życia

– zaznaczyła.

Dzięki determinacji i zmianie nawyków Monika Krzywkowska nie tylko odzyskała formę, ale stała się również inspiracją dla wielu kobiet. Udowodniła, że wiek nie jest przeszkodą, by zacząć dbać o siebie i czerpać radość z aktywności fizycznej.

