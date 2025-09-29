"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović zdradza treść prywatnych SMS-ów! Lecą gratulacje

"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović ze specjalną Kryształową Kulą

W programie "Taniec z Gwiazdami" przez 20 lat zmieniło się bardzo wiele. Nawet stacja, która nadaje show. Przypomnijmy, że pierwszych trzynaście edycji emitowanych było w TVN. Dopiero wiosną 2014 "TzG" przeniósł się do telewizji Polsat. Jeden element show jest jednak niezmienny. Mowa o charyzmatycznej jurorce znanej jako "Czarna Mamba". Iwona Pavlović jako jedyna znalazła się w składzie sędziowskim "Tańca z Gwiazdami" we wszystkich trzydziestu w edycjach programu w Polsce. Nic dziwnego zatem, że podczas jubileuszowego odcinka, który odbył się w niedzielę, 28 września, "Czarna Mamba" otrzymała specjalną Kryształową Kulę. Iwona Pavlović nie kryła wzruszenia.

Pomyślałam sobie najpierw, naprawdę, mówię to szczerze: "moje marzenie się spełniło". Bo kiedy powstał ten program, ja już nie tańczyłam, więc nie mogłam zostać tancerką. Już było za późno. Moje lata świetności były wcześniej. Właśnie mogłam tylko sędzią zostać. Więc nie ukrywam, że mamy zawsze to w duszy, tę "taneczność", więc szkoda mi było, że nie mogę już zatańczyć, zawalczyć o tę kulę.

- mówiła w rozmowie z Pomponikiem rozemocjonowana jurorka tuż po jubileuszowym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Iwona Pavlović zdradza treść SMS-ów of fachowców. "Brawo, Czarna. Gratuluję, że się nie dajesz"

Iwona Pavlović powszechnie uważana jest za najbardziej merytoryczną, a także najbardziej surową jurorkę w programie "Taniec z Gwiazdami". "Czarna Mamba" bywa bezlitosna, ale - jak podkreśla - nie wynika to ze złośliwości. Kryterium oceniania właściwie jest tylko jedno. Dla Iwony Pavlović liczą się po prostu taneczne umiejętności. Za swoje oceny i komentarze jurorka często obrywa w sieci, ale inaczej patrzą na jej pracę fachowcy. "Czarna Mamba" zdradziła treść prywatnych SMS-ów od koleżanek i kolegów z branży. Okazuje się, że przesyłają oni gratulacje.

Cieszę się, że moi koledzy i koleżanki, sędziowie profesjonalni, bardzo często wysyłają mi SMS-y: "Brawo, Czarna. Gratuluję, że się nie dajesz". Że się trzymam, że trzymam formę, że (...) trzymam jakąś sprawiedliwość w tańcu, na ile można ją trzymać przy takim nieobiektywnym ocenianiu

- ujawniła Iwona Pavlović, która sama o sobie też mówi, że jest "sprawiedliwa" i może "miało patrzeć w lustro".

Mało tego, przez moje oceny nigdy, ale to nigdy, przez 20 lat, nie przebijała złość, jakieś negatywne cechy. Nawet jak dawałam (niską notę - red.), to (mówiłam - red.): "muszę", i dawałam oczywiście z odwagą, ale nie (...) z radością

- podkreśliła.

Galeria: Iwona Pavlović. Tak się zmieniła jurorka "Tańca z gwiazdami"

