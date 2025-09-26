"Taniec z Gwiazdami" odcinek jubileuszowy. Karty odkryte! Nazwiska z absolutnego topu

W jubileuszowym odcinku "Tańca z Gwiazdami", który zostanie wyemitowany 28 września, pojawi się ponad 200 gwiazd, tancerzy, jurorów i prowadzących z 20-letniej historii programu z TVN i Polsatu.

Wśród gości specjalnych znajdą się m.in. Rafał Mroczek, Radosław Majdan, Maffashion, Agnieszka Sienkiewicz, Przemysław Saleta, Justyna Żyła, Piotr Galiński, Anna Maria Sieklucka, Paweł Deląg i wielu innych.

W programie wystąpią również Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski, którzy prowadzili show przez siedem edycji.

W bieżącej edycji programu wyróżnia się pierwsza damsko-damska para, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, która zdobywa wysokie noty od jurorów.

"Taniec z Gwiazdami". Katarzyna Zillmann robi furorę, Ewa Mingę odpada

O tym, że 30. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" w Polsce będzie wyjątkowa, wiadomo było od dawna. Już w pierwszym odcinku produkcja zafundowała nam prawdziwy wspomnień czar. W roli prowadzącej obok Huberta Urbańskiego pojawiła się Magda Mołek, która potknęła się na schodach i była o krok od wielkiej wpadki i... utraty zębów. Jeśli chodzi o taniec, to prawdziwą furorę zrobiła pierwsza damsko-damska para w historii polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami" - Katarzyna Zillmann - Janja Lesar, która zgarnęła 36 punktów od jurorów (na 40 możliwych) W drugim odcinku programu panie tylko potwierdziły klasę i zdobyły nawet o jeden punkt więcej. Z show za to pożegnać musiała się Ewa Minge tańcząca w parze z Michałem Bartkowiakiem. Rozstanie projektantki z "Tańcem z Gwiazdami" nie przebiegło w - delikatnie mówiąc - zbyt dobrej atmosferze. Ale to już przeszłość. Teraz wszyscy myślą już tylko o najbliższym odcinku. A ten będzie absolutnie szczególny.

"Taniec z gwiazdami" odcinek jubileuszowy. Studio zapłonie od gwiazd

Na parkiecie zaroi się od gwiazd z najwyższej półki. Niektóre z nich są już nieco zapomniane, ale fani show na pewno chętnie ponownie ich zobaczą. O szczegółach najbliższego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami" przeczytać możemy na stronie Eska.pl.

Swoją obecność we wspólnym świętowaniu potwierdzają już największe gwiazdy, tancerze, jurorzy i prowadzący z ostatnich 20 lat programu realizowanego zarówno w Polsacie jak i w TVN-ie. Studio zapłonie od gwiazd, będzie ich ponad 200, m.in. Rafał Mroczek, Radosław Majdan, Maffashion, Agnieszka Sienkiewicz, Przemysław Saleta, Justyna Żyła, Piotr Galiński, Anna Maria Sieklucka, Paweł Deląg, Vanessa Aleksander, Maciej Musiał, Aneta Zając, Jacek Rozenek, Ewelina Lisowska, Katarzyna Pakosińska, Maciej Zakościelny, Piotr Mróz, Ada Fijał, Robert Kochanek, Claudia Carlos, Marcin Mroczek, Andrzej Grabowski, Nina Tyrka, Robert Rowiński, Popek, Tomasz Ciachorowski, Sławomir, Kajra, Tatiana Okupnik, Klaudia Halejcio, Alan Andersz, Daria Widawska, Adam Fidusiewicz, Aneta Piotrowska czy Agustin Egurrola. W odcinku specjalnym zobaczymy także Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego - parę, która prowadziła program przez siedem edycji

