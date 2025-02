Maciej Kurzajewski i Marcin Hakiel razem?! Szokujący pomysł Piaska

Maciej Kurzajewski i Marcin Hakiel raczej nie mają powodów do tego, by darzyć się sympatia. Pierwszy jest obecnym narzeczonym Kasi Cichopek, a drugi - jej byłym mężem. Mimo to na szokujący pomysł wpadł Piasek, czyli Andrzej Piaseczny. Chodzi o program "Taniec z Gwiazdami". Czy jest szansa na to, że Maciej Kurzajewski i Marcin Hakiel zatańczą razem w parze?!