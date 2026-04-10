"Taniec z Gwiazdami" nawet nie w połowie, a już szukają uczestników kolejnej edycji. Influencerki podbiją parkiet?

Nowy odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie prawdziwą gratką dla fanów polskiego Internetu. Gwiazdy tego świata będą na żywo wspierać uczestników, ale również prowadzących. Czy sieć przejmie też kolejną edycję tanecznego show? Mówi się już o dwóch nazwiskach, które miałyby się pojawić w stawce jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami".

"Taniec z Gwiazdami" - odcinek internetowy. Oto, co się wydarzy w niedzielę

Nadchodzący szósty odcinek programu będzie poświęcony gwiazdom Internetu. Walka o Kryształową Kulę w niedzielę 12 kwietnia rozpocznie się jednak nietypowo: od dogrywki pomiędzy dwoma parami, którym udało się uniknąć eliminacji w poprzednim odcinku przed Wielkanocą. O tym, czy w programie pozostaną Izabella Miko i Albert Kosiński, czy Kamil Nożyński i Izabela Skierska, zdecydują jurorzy. Następnie gwiazdy powalczą o głosy jury i widzów z wyjątkowym dopingiem. Każda para zaprosiła na widownię gwiazdę Internetu. Co więcej, influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński, który zwyciężył minioną, jubileuszową edycję, zasili grono prowadzących.

Gośćmi specjalnymi odcinka internetowego będą:

Krzysztof Stanowski, zaproszony przez Sebastiana Fabijańskiego;

Jessica Mercedes, którą zaprosił Gamou Fall;

Zolina, na zaproszenie Kamila Nożyńskiego;

Ewa Chodakowska, wspierająca Paulinę Gałązkę;

Kamil Szymczak, zaproszony przez Izabellę Miko;

Michał Marszal, który będzie towarzyszyć Piotrowi Kędzierskiemu;

Piotr Charaziński, kibicujący byłemu chłopakowi - Jasperowi.

Chodakowska i Mercedes w kolejnej edycji?

Choć do końca sezonu "Tańca z Gwiazdami" jeszcze całkiem daleko, a w grze uczestniczy osiem z dwunastu par, to produkcja programu intensywnie pracuje już nad kolejną edycją. Jak dowiedział się serwis "Fakt", jesienią - podczas 19. edycji show Polsatu - możemy się spodziewać udziału zaskakujących gwiazd Internetu, które mogą swoimi zasięgami przyciągnąć przed ekranu wielu nowych widzów. O kim mowa? Na celowniku mają być Ewa Chodakowska i Jessica Mercedes, które w najbliższym odcinku pojawią się na widowni jako specjalne wsparcie odpowiednio Pauliny Gałązki i Gamou Falla. Chcielibyście, żeby to właśnie one wystartowały w "Tańcu z Gwiazdami"?

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

31 marca, w ostatnim odcinku programu, jurorzy i widzowie wyeliminowali aż dwie pary. Z polsatowskim parkietem pożegnali się Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba.

Obecnie o Kryształową Kulę starają się nadal:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska (DOGRYWKA)

Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński (DOGRYWKA)

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

