"Taniec z Gwiazdami" nawet nie w połowie, a już szukają uczestników kolejnej edycji. Influencerki podbiją parkiet?

Kamil Polewski
2026-04-10 19:37

Trwa kolejny sezon programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W zmaganiach o Kryształową Kulę pozostało osiem par, a przed nami wyjątkowy odcinek z udziałem gwiazd Internetu. Czy influencerzy podbiją następną edycję? W kuluarach mówi się, że postaci znane w sieci budzą rosnące zainteresowanie producentów tanecznego show.

Nowy odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie prawdziwą gratką dla fanów polskiego Internetu. Gwiazdy tego świata będą na żywo wspierać uczestników, ale również prowadzących. Czy sieć przejmie też kolejną edycję tanecznego show? Mówi się już o dwóch nazwiskach, które miałyby się pojawić w stawce jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami".

"Taniec z Gwiazdami" - odcinek internetowy. Oto, co się wydarzy w niedzielę

Nadchodzący szósty odcinek programu będzie poświęcony gwiazdom Internetu. Walka o Kryształową Kulę w niedzielę 12 kwietnia rozpocznie się jednak nietypowo: od dogrywki pomiędzy dwoma parami, którym udało się uniknąć eliminacji w poprzednim odcinku przed Wielkanocą. O tym, czy w programie pozostaną Izabella Miko i Albert Kosiński, czy Kamil Nożyński i Izabela Skierska, zdecydują jurorzy. Następnie gwiazdy powalczą o głosy jury i widzów z wyjątkowym dopingiem. Każda para zaprosiła na widownię gwiazdę Internetu. Co więcej, influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński, który zwyciężył minioną, jubileuszową edycję, zasili grono prowadzących.

Gośćmi specjalnymi odcinka internetowego będą:

  • Krzysztof Stanowski, zaproszony przez Sebastiana Fabijańskiego;
  • Jessica Mercedes, którą zaprosił Gamou Fall;
  • Zolina, na zaproszenie Kamila Nożyńskiego;
  • Ewa Chodakowska, wspierająca Paulinę Gałązkę;
  • Kamil Szymczak, zaproszony przez Izabellę Miko;
  • Michał Marszal, który będzie towarzyszyć Piotrowi Kędzierskiemu;
  • Piotr Charaziński, kibicujący byłemu chłopakowi - Jasperowi.

Chodakowska i Mercedes w kolejnej edycji?

Choć do końca sezonu "Tańca z Gwiazdami" jeszcze całkiem daleko, a w grze uczestniczy osiem z dwunastu par, to produkcja programu intensywnie pracuje już nad kolejną edycją. Jak dowiedział się serwis "Fakt", jesienią - podczas 19. edycji show Polsatu - możemy się spodziewać udziału zaskakujących gwiazd Internetu, które mogą swoimi zasięgami przyciągnąć przed ekranu wielu nowych widzów. O kim mowa? Na celowniku mają być Ewa Chodakowska i Jessica Mercedes, które w najbliższym odcinku pojawią się na widowni jako specjalne wsparcie odpowiednio Pauliny Gałązki i Gamou Falla. Chcielibyście, żeby to właśnie one wystartowały w "Tańcu z Gwiazdami"?

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

31 marca, w ostatnim odcinku programu, jurorzy i widzowie wyeliminowali aż dwie pary. Z polsatowskim parkietem pożegnali się Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba.

Obecnie o Kryształową Kulę starają się nadal: 

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska (DOGRYWKA)
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński (DOGRYWKA)
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
