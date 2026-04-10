Taniec z Gwiazdami pełen internetowych hitów. Wiemy, jakie viralowe piosenki usłyszymy w show

Najnowsza odsłona popularnego formatu telewizyjnego Polsatu skupi się na fenomenie mediów społecznościowych. Uczestnicy szóstego odcinka "Tańca z Gwiazdami" zaprosili do studia znane osobistości ze świata Internetu, aby wspierały ich w walce o trofeum. Muzyczne tło rywalizacji również zostanie zdominowane przez utwory, które biły rekordy popularności w sieci. Produkcja ujawniła już listę przebojów!

"Taniec z Gwiazdami" - odcinek internetowy. Kim są goście specjalni?

Początek niedzielnego show zdominuje ostateczne starcie dwóch par, którym udało się uniknąć eliminacji w poprzednim odcinku. O tym, czy w programie pozostaną Izabella Miko i Albert Kosiński, czy też Kamil Nożyński i Izabela Skierska, zadecydują jurorzy. Następnie, siedem duetów rozpocznie zmagania o przejście do kolejnego etapu. Warto zaznaczyć, że każda z ośmiu rywalizujących gwiazd przyprowadzi na widownię osobę z branży internetowej.

Wśród zaproszonych do studia gości znaleźli się:

Krzysztof Stanowski, który będzie trzymał kciuki za Sebastiana Fabijańskiego,

Jessica Mercedes, kibicująca Gamou Fallowi,

Zolina, która przyjęła zaproszenie Kamila Nożyńskiego,

Ewa Chodakowska, wspierająca na widowni Paulinę Gałązkę,

Kamil Szymczak, którego zaprosiła Izabella Miko,

Michał Marszal, dopingujący Piotra Kędzierskiego,

Piotr Charaziński, towarzyszący swojemu byłemu partnerowi, Jasperowi.

Muzyczne virale w "Tańcu z Gwiazdami". Jest pełna lista

Klimat mediów społecznościowych podkreśli obecność Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego. Triumfator poprzedniej odsłony "Dancing with the Stars" pojawi się na ekranie w roli dodatkowego prowadzącego. Najważniejszym elementem wieczoru pozostaną jednak występy do muzyki znanej z viralowych filmików. Zgodnie z oficjalnymi informacjami od produkcji, pary zaprezentują się do dwóch utworów w dogrywce oraz siedmiu w głównej części konkursu.

Usłyszymy następujące hity:

Amy Winehouse - "Back to black"

Bill Withers - "Ain't no sunshine"

Bruno Mars i Lady Gaga - "Die with a smile"

Christina Aguilera - "Candyman"

Dua Lipa - "Training season"

Lady Gaga - "Bad romance"

Jay-Z i Alicia Keys - "Empire state of mind"

Sia - "Snowman"

Zara Larsson - "Lush life"

Kto odpadł z Tańca z Gwiazdami? Podsumowanie ostatnich wyników

Podczas poprzedniej transmisji z 31 marca, na podstawie łącznej punktacji sędziów i głosów widzów, z programem pożegnały się aż dwa duety. Z rywalizacji o Kryształową Kulę definitywnie odpadła Natalia "Natsu" Karczmarczyk tańcząca z Wojciechem Kuciną oraz Mateusz Pawłowski w parze z Klaudią Rąbą.

W stawce o ostateczne zwycięstwo wciąż pozostają:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska (DOGRYWKA)

Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński (DOGRYWKA)

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Z formatem pożegnali się dotychczas:

=9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

=9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

