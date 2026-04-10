Taniec z Gwiazdami pełen internetowych hitów. Wiemy, jakie viralowe piosenki usłyszymy w show

Najnowsza odsłona popularnego formatu telewizyjnego Polsatu skupi się na fenomenie mediów społecznościowych. Uczestnicy szóstego odcinka "Tańca z Gwiazdami" zaprosili do studia znane osobistości ze świata Internetu, aby wspierały ich w walce o trofeum. Muzyczne tło rywalizacji również zostanie zdominowane przez utwory, które biły rekordy popularności w sieci. Produkcja ujawniła już listę przebojów!
"Taniec z Gwiazdami" - odcinek internetowy. Kim są goście specjalni?
Początek niedzielnego show zdominuje ostateczne starcie dwóch par, którym udało się uniknąć eliminacji w poprzednim odcinku. O tym, czy w programie pozostaną Izabella Miko i Albert Kosiński, czy też Kamil Nożyński i Izabela Skierska, zadecydują jurorzy. Następnie, siedem duetów rozpocznie zmagania o przejście do kolejnego etapu. Warto zaznaczyć, że każda z ośmiu rywalizujących gwiazd przyprowadzi na widownię osobę z branży internetowej.
Wśród zaproszonych do studia gości znaleźli się:
- Krzysztof Stanowski, który będzie trzymał kciuki za Sebastiana Fabijańskiego,
- Jessica Mercedes, kibicująca Gamou Fallowi,
- Zolina, która przyjęła zaproszenie Kamila Nożyńskiego,
- Ewa Chodakowska, wspierająca na widowni Paulinę Gałązkę,
- Kamil Szymczak, którego zaprosiła Izabella Miko,
- Michał Marszal, dopingujący Piotra Kędzierskiego,
- Piotr Charaziński, towarzyszący swojemu byłemu partnerowi, Jasperowi.
Muzyczne virale w "Tańcu z Gwiazdami". Jest pełna lista
Klimat mediów społecznościowych podkreśli obecność Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego. Triumfator poprzedniej odsłony "Dancing with the Stars" pojawi się na ekranie w roli dodatkowego prowadzącego. Najważniejszym elementem wieczoru pozostaną jednak występy do muzyki znanej z viralowych filmików. Zgodnie z oficjalnymi informacjami od produkcji, pary zaprezentują się do dwóch utworów w dogrywce oraz siedmiu w głównej części konkursu.
Usłyszymy następujące hity:
- Amy Winehouse - "Back to black"
- Bill Withers - "Ain't no sunshine"
- Bruno Mars i Lady Gaga - "Die with a smile"
- Christina Aguilera - "Candyman"
- Dua Lipa - "Training season"
- Lady Gaga - "Bad romance"
- Jay-Z i Alicia Keys - "Empire state of mind"
- Sia - "Snowman"
- Zara Larsson - "Lush life"
Kto odpadł z Tańca z Gwiazdami? Podsumowanie ostatnich wyników
Podczas poprzedniej transmisji z 31 marca, na podstawie łącznej punktacji sędziów i głosów widzów, z programem pożegnały się aż dwa duety. Z rywalizacji o Kryształową Kulę definitywnie odpadła Natalia "Natsu" Karczmarczyk tańcząca z Wojciechem Kuciną oraz Mateusz Pawłowski w parze z Klaudią Rąbą.
W stawce o ostateczne zwycięstwo wciąż pozostają:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska (DOGRYWKA)
- Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński (DOGRYWKA)
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Z formatem pożegnali się dotychczas:
- =9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- =9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- 11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- 12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski