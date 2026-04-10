Taniec z Gwiazdami pełen internetowych hitów. Wiemy, jakie viralowe piosenki usłyszymy w show

Kamil Polewski
2026-04-10 21:13

Szósty, wyjątkowy odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie hołdem dla internetowych trendów. Na parkiecie zobaczymy osiem par, które zatańczą w rytm największych viralowych przebojów - zarówno świeżych hitów, jak i klasyków, które zyskały w sieci drugą młodość. Kto przejdzie dalej? Odpowiedź poznamy już 12 kwietnia.

Taniec z Gwiazdami 18: odcinek 5
Najnowsza odsłona popularnego formatu telewizyjnego Polsatu skupi się na fenomenie mediów społecznościowych. Uczestnicy szóstego odcinka "Tańca z Gwiazdami" zaprosili do studia znane osobistości ze świata Internetu, aby wspierały ich w walce o trofeum. Muzyczne tło rywalizacji również zostanie zdominowane przez utwory, które biły rekordy popularności w sieci. Produkcja ujawniła już listę przebojów!

"Taniec z Gwiazdami" - odcinek internetowy. Kim są goście specjalni?

Początek niedzielnego show zdominuje ostateczne starcie dwóch par, którym udało się uniknąć eliminacji w poprzednim odcinku. O tym, czy w programie pozostaną Izabella Miko i Albert Kosiński, czy też Kamil Nożyński i Izabela Skierska, zadecydują jurorzy. Następnie, siedem duetów rozpocznie zmagania o przejście do kolejnego etapu. Warto zaznaczyć, że każda z ośmiu rywalizujących gwiazd przyprowadzi na widownię osobę z branży internetowej.

Wśród zaproszonych do studia gości znaleźli się:

  • Krzysztof Stanowski, który będzie trzymał kciuki za Sebastiana Fabijańskiego,
  • Jessica Mercedes, kibicująca Gamou Fallowi,
  • Zolina, która przyjęła zaproszenie Kamila Nożyńskiego,
  • Ewa Chodakowska, wspierająca na widowni Paulinę Gałązkę,
  • Kamil Szymczak, którego zaprosiła Izabella Miko,
  • Michał Marszal, dopingujący Piotra Kędzierskiego,
  • Piotr Charaziński, towarzyszący swojemu byłemu partnerowi, Jasperowi.

Muzyczne virale w "Tańcu z Gwiazdami". Jest pełna lista

Klimat mediów społecznościowych podkreśli obecność Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego. Triumfator poprzedniej odsłony "Dancing with the Stars" pojawi się na ekranie w roli dodatkowego prowadzącego. Najważniejszym elementem wieczoru pozostaną jednak występy do muzyki znanej z viralowych filmików. Zgodnie z oficjalnymi informacjami od produkcji, pary zaprezentują się do dwóch utworów w dogrywce oraz siedmiu w głównej części konkursu.

Usłyszymy następujące hity:

  • Amy Winehouse - "Back to black"
  • Bill Withers - "Ain't no sunshine"
  • Bruno Mars i Lady Gaga - "Die with a smile"
  • Christina Aguilera - "Candyman"
  • Dua Lipa - "Training season"
  • Lady Gaga - "Bad romance"
  • Jay-Z i Alicia Keys - "Empire state of mind"
  • Sia - "Snowman"
  • Zara Larsson - "Lush life"

Taniec z Gwiazdami 18: odcinek 5
Kto odpadł z Tańca z Gwiazdami? Podsumowanie ostatnich wyników

Podczas poprzedniej transmisji z 31 marca, na podstawie łącznej punktacji sędziów i głosów widzów, z programem pożegnały się aż dwa duety. Z rywalizacji o Kryształową Kulę definitywnie odpadła Natalia "Natsu" Karczmarczyk tańcząca z Wojciechem Kuciną oraz Mateusz Pawłowski w parze z Klaudią Rąbą.

W stawce o ostateczne zwycięstwo wciąż pozostają:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska (DOGRYWKA)
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński (DOGRYWKA)
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Z formatem pożegnali się dotychczas:

  • =9. miejsce - Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • =9. miejsce - Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • 11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • 12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
