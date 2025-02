Tatiana Okupnik to polska piosenkarka, autorka tekstów i była wokalistka zespołu Blue Café. Karierę rozpoczęła w latach 90., a największą popularność zdobyła jako liderka Blue Café, z którym nagrała takie hity jak "Do nieba, do piekła" czy "You May Be in Love". W 2005 roku opuściła zespół i rozpoczęła solową karierę, wydając kilka albumów, m.in. "On My Own" i "Spider Web". Była także jurorką w programie "X Factor" oraz prowadziła różne projekty telewizyjne. Chociaż o jej życiu zawodowym wiadomo bardzo dużo, to życie prywatne owiane jest tajemnicą. Niezbyt chętnie porusza ten temat w wywiadach czy mediach społecznościowych. Ostatnio dla nas zrobiła wyjątek.

Zobacz też: Opole 2024: Majewska, jak zwykle, z klasą, za to Kayah... dyskusyjnie

Tatiana Okupnik nie ma w życiu łatwo. Tak stara się łączyć życie prywatne z zawodowym

Tatiana Okupnik ma masę zobowiązań zawodowych. Chociaż mogłoby się wydawać, że doskonale łączy życie prywatne z pracą, to na jaw wyszło, że nie zawsze się to jej udaje. Czasami jest lepiej, kiedy indziej znacznie gorzej.

Tak samo, jak u każdej innej osoby to wychodzi. Raz jest lepiej, a raz gorzej. No właśnie tak. Raz wszystko się poskleja, a raz gorzej się skleja - mówi Okupnik.

Tatiana Okupnik w rozmowie z "Super Expressem" wyznała też, że dobra organizacja czy skrupulatnie wypełniony kalendarz wcale nie pomagają w wypełnianiu obowiązków domowych. Artystka nie wierzy też w hasła rzucane w mediach społecznościowych. Jeśli wydarzy się jakaś sytuacja losowa, to Okupnik rezygnuje z pracy i opiekuje się swoimi pociechami.

U mnie to tak nie działa. Nie wierzę w te hasła z Instagrama, że to: "Wystarczy dobra organizacja i to wszystko się ułoży". Czasami z tą organizacją jest trudno, kiedy nie może przyjechać babcia jedna, albo druga, bo babcia jest chora i nie może zaopiekować się dziećmi to, jaka jest wtedy organizacja? Dzieci nie idą do szkoły czy przedszkola, bo są przeziębione, to wiadomo, że to jest ważniejsze i trzeba z czegoś zrezygnować, ale tak jak powiedziałam u mnie jest tak, jak u każdego w domu, u każdej polskiej rodziny, są dni kiedy jakoś bardziej wszystko płynnie sobie przebiega, a są dni, kiedy jest po prostu sajgon i praca na przykład na tym trochę ucierpi - mówi "Super Expressowi" Tatiana Okupnik.

Zobacz też: Była wokalistka Blue Cafe wspomina dawne czasy z zespołem. Jej wypowiedzi szokują!

Zobacz naszą galerię: Tatiana Okupnik. To dobry moment na powrót

Sonda Lubisz piosenki Tatiany Okupnik? Tak, uwielbiam ją i jej głos Nie, słucham innej muzyki

Tatiana Okupnik o swoim życiu rodzinnym. Jak ona to wszystko łączy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.