Jolanta Kwaśniewska - z Gdańska na szczyty politycznych salonów

Jolanta Kwaśniewska, z domu Konty, urodziła się w 1955 roku w Gdańsku. Tam też ukończyła liceum ogólnokształcące, a następnie zdecydowała się na studia prawnicze. W 1979 roku zdobyła tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Gdańskim, kończąc naukę na Wydziale Prawa i Administracji.

To właśnie na uczelni poznała swojego przyszłego męża — Aleksandra Kwaśniewskiego. Choć oboje studiowali w Gdańsku, ich edukacyjne drogi znacznie się różniły. Aleksander nigdy nie ukończył studiów, co zresztą przez lata było przedmiotem politycznej kontrowersji. Jolanta Kwaśniewska natomiast nie tylko z sukcesem ukończyła studia, ale i próbowała swoich sił w egzaminach na aplikację sędziowską.

Jolanta Kwaśniewska zrezygnowała z kariery i wybrała rodzinę

Choć pojawiła się przed nią realna szansa na pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jolanta Kwaśniewska zdecydowała się postawić na życie rodzinne. W tym samym roku, w którym ukończyła studia, przeprowadziła się do Warszawy i wyszła za mąż. Kiedy zaszła w ciążę, zrezygnowała z zawodowej ścieżki prawniczej.

Do pracy wróciła dopiero trzy lata po narodzinach córki, Aleksandry. Zaczęła od firmy zajmującej się produkcją sztucznej biżuterii, gdzie doszła do stanowiska dyrektora ds. handlowych. Gdy poczuła zawodowe wypalenie, założyła własną agencję nieruchomości. Jej kariera przedsiębiorcza rozwijała się dynamicznie – aż do momentu, gdy w 1995 roku jej mąż wygrał wybory prezydenckie. Wtedy Jolanta stanęła przed zupełnie nowym wyzwaniem: została Pierwszą Damą RP.

Najlepsza Pierwsza Dama według Polaków

Lata 1995–2005 to czas, kiedy Jolanta Kwaśniewska pełniła funkcję Pierwszej Damy. Nie była jedynie tłem dla prezydenta – to ona wprowadziła nową jakość do tej roli. Z klasą, serdecznością i zaangażowaniem wspierała kampanie społeczne, angażowała się w pomoc potrzebującym, a także edukowała i inspirowała.

Z badań przeprowadzonych kilka lat temu na zlecenie "Super Expressu" wynika, że to właśnie Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepszą Pierwszą Damę III RP. Przebiła tym samym inne znane postaci, ciesząc się ogromnym szacunkiem niezależnie od politycznych podziałów.

Nieznany talent byłej Pierwszej Damy

Choć Jolanta Kwaśniewska jest kojarzona głównie z dyplomacją i działalnością charytatywną, okazuje się, że skrywa jeszcze jeden talent – kulinarny! W podcaście "Świata Gwiazd", zaprzyjaźniony z nią ksiądz Arkadiusz Nowak wyznał, że… to właśnie jej kotlety mielone są najlepsze, jakie jadł w życiu.

Najlepsze kotlety mielone, jakie jem, robi Jolanta. Muszę to powiedzieć z bólem — nawet lepsze niż robi moja mama. Chociaż moja mama też robi fantastyczne, ale pani prezydentowa ma swój własny przepis na te kotlety i przyznam szczerze, że ja nie jestem w stanie prosić o cokolwiek innego, tylko jeżeli mamy się spotkać i mamy coś zjeść, to ja wtedy mówię: "Bardzo cię proszę, usmaż te kotlety".

Jolanta Kwaśniewska przez wiele osób uważana jest za wzór do naśladowania. To prawniczka, przedsiębiorczyni, pierwsza dama, społeczniczka — a przy tym mistrzyni kuchni polskiej. Jej historia pokazuje, że mimo różnych krętych życiowych ścieżek zawsze można znaleźć przestrzeń, by rozwijać pasje i iść własną drogą.

