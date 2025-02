Nie zgadniecie, do kogo porównała się Jolanta Kwaśniewska! Takich słów się nie spodziewaliśmy. To słynna postać z serii filmów

Autor:

Jolanta Kwaśniewska jest znana ze swojego wysmakowanego stylu, z elegancji we wszystkim, co robi oraz w tym, jak się prezentuje. Jej ostatnia wypowiedź dotycząca wywiadu-rzeki zaskoczyła wszystkich, ponieważ pani prezydentowa porównała się do postaci dobrze znanej w popkulturze, która jednak nijak ma się do szyku i dobrych manier. Raczej nie zgadniecie, o kogo chodzi!

Zobacz także: Jolanta Kwaśniewska ma zaskakujące plany związane z córką. Wszystko zdradziła przed kamerą. Nie obyło się bez wspomnienia o Trumpie!

Sukces książki Kwaśniewskiej? Nie był niespodzianką

Pozycja "Pierwsza Dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł" okazała się sukcesem, ale czy mogło być inaczej? Sama autorka przyznała "Super Expressowi", że nie było to niespodzianką.

Niepoważnym by było może trochę mówienie, że się nie spodziewałyśmy. I myślę, że dlatego nasz wydawca nas na to namówił obie, też wiedząc, że to jest faktycznie taki materiał. Ale myślę, że tę książkę można było bardzo różnie zrobić, a my zrobiłyśmy ją tak, że poza tym sukcesem komercyjnym ona też niesie coś o wiele, wiele, wiele więcej. I to jest chyba najważniejsze - przyznała Padoł podczas gali rozdania Bestsellerów Empiku 2024.

Zobacz także: Pierwsza Dama znów na szczycie. Jolanta Kwaśniewska z Bestsellerem Empiku 2024

Okazuje się, że pozycja cieszy się niesamowitym powodzeniem i już była dodrukowywana!

Od samego początku słysząc, jakie są nakłady tej książki, byłyśmy zdziwione, że ciągle były robione dodruki. I to świadczyło o tym, że ta książka po prostu sprzedaje się. I przede wszystkim ten odbiór gdzieś tam z ulicy mieliśmy. Ludzie, których nie znałam, pisali do nas bardzo ciepłe, fajne słowa. Ta książka rzeczywiście mam wrażenie, że była taką pozycją oczekiwaną - mówiła "Super Expressowi" zaskoczona, ale dumna Jolanta Kwaśniewska.

Zobacz także: Jaką teściową naprawdę jest Jolanta Kwaśniewska? Jej zięć ujawnia

Jolanta Kwaśniewska musiała się otworzyć. To nie było łatwe. Porównała się do... Shreka!

Emilia Padoł, która rozmawiała z Jolantą Kwaśniewską, by wspólnie stworzyć wywiad-rzekę, wyznała, że szybko złapała porozumienie z panią prezydentową. Była dobrze przygotowana, a Kwaśniewska w pełni jej zaufała. Między paniami nawiązała się więź. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego czuła się bezpiecznie, a efekty widać w książce.

Rozmowa z Emilią naprawdę była przyjemnością. Na szczęście znałam już jej twórczość wcześniej i dlatego dokładnie na nią się zdecydowałam, a rozmowa z osobą tak kulturalną, inteligentną, współodczuwającą naprawdę była przyjemnością i to było trochę tak jak u Shreka chyba. Mam wrażenie, że Emilka kolejne warstwy tak jak w tej cebuli, prawda, obierała ze mnie i mogłyśmy tak pójść troszeczkę głębiej, bo na tym to polega, prawda, żebyśmy miały do siebie wzajemne zaufanie - wyznała Kwaśniewska.

Zobacz także: Bestsellery Empiku 2024. Jolanta Kwaśniewska triumfuje, Kościół się wkurzy! Sensacja goni sensację. Pełna lista laureatów

Zobacz więcej zdjęć. Jolanta Kwaśniewska obecnie i przed laty. Nic się nie zmieniła?

Jolanta Kwaśniewska o kulisach powstawania swojej książki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.