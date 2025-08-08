Ostra walka o Edytę Górniak. Gwiazda musiała wybierać. Ujawniamy!

Adrian Nychnerewicz
2025-08-08 6:00

Edyta Górniak (52 l.) miała twardy orzech do zgryzienia. Jak dowiedział się "Super Express", zarówno Telewizja Polska jak i Polsat postanowiły znacznie wcześniej zawalczyć o jej udział w najważniejszej imprezie roku - czyli podczas telewizyjnego Sylwestra. Obie stacje prześcigały się w ofertach, by pozyskać udział diwy. Wiemy, czym ją przekonano.

Autor: Tomasz Radzik

W tym roku Edyta Górniak ma za sobą kilka wystąpień telewizyjnych, które na długo zapadną ludziom w pamięć. Na festiwalu w Sopocie pierwszy raz od lat wykonała nieśmiertelną "Dumkę na dwa serca", a w Opolu pożegnała się ze słynną sceną i po raz ostatni wyśpiewała utwór "To nie ja". Oba występy wywołały wielkie poruszenie i sprawiły, że zarówno publiczność jak i prasa po obu festiwalach mówiły głównie o Edycie. Nic dziwnego, że stacje telewizyjne zaczęły bić się o to, by ściągnąć gwiazdę na swoją imprezę sylwestrową. I to niemal dosłownie.

Telewizja Polska, Polsat i TVN od zawsze biły się o to, by ściągnąć na swoją imprezę sylwestrową największe gwiazdy. Edyta Górniak, która nigdy nie chciała faworyzować żadnej ze stacji, występowała we wszystkich z nich. Od lat bowiem spędza sylwestrową noc na scenie. Często na chłodzie, w butach, które toną w błocie. Ale to kocha najbardziej.

Rok temu Edyta Górniak postanowiła jednak zrezygnować z telewizyjnego wystąpienia. Zamiast tego wybrała prywatny bal w eleganckim hotelu nad morzem. Podobno u milionera. - Tym razem chciałam ubrać się ładnie, wygodnie, żeby było mi ciepło. I żebym po przyjęciu mogła napić się z gośćmi szampana - wyjaśniła wtedy swoją decyzję. Dodała, że warunki zimowych koncertów plenerowych często kończą się dla niej problemami zdrowotnymi.

Gdzie Edyta Górniak wystąpi na Sylwestra? My już wiemy!

Jak dowiedział się "Super Express", w tym roku diwa miała twardy orzech do zgryzienia. Pierwsza propozycja występu na Sylwestra spłynęła już w marcu, a więc aż 9 miesięcy przed koncertem. Złożył ją Polsat. Kolejna oferta pojawiła się w czerwcu. - Zaraz po występie w Opolu do garderoby Edyty przyszli dyrektorzy Telewizji Polskiej, by osobiście zaprosić ją do udziału w koncercie sylwestrowym. Później zaczęły się negocjacje - dowiadujemy się. 

Rzadko zdarza się, żeby różne stacje telewizyjne tak długo walczyły o jakiegoś artystę i możliwość ściągnięcia go do swojego projektu. Tym razem żadna ze stacji nie dawała za wygraną, a rozmowy trwały aż kilka miesięcy. Producenci wydarzeń prześcigali się w ofertach. W grę wchodziło nie tylko wysokie wynagrodzenie za występ, ale też czas antenowy i godzina występu.

Edycie tak trudno było wybrać i odmówić którejś ze stacji, że w pewnym momencie chciała całkowicie zrezygnować z występu. Ostatecznie jednak wybrała Polsat i koncert w Toruniu, w którym już dawno nie występowała. Będzie najważniejszą gwiazdą wieczoru i pojawi się na scenie w szczytowym momencie oglądalności czyli tuż przed północą

- chwali nam się osoba z Polsatu.

