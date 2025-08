Edyta Górniak szuka nowego domu za granicą. Wiemy, gdzie chce zamieszkać diwa! Zaskakujący kierunek

Gdy jest w słabszej formie, a nadmiar obowiązków sprawia, że czuje się wyczerpana, Edyta Górniak pakuje walizki i wylatuje do ciepłych krajów. Tam najlepiej wypoczywa, poddaje się detoksowi i zabiegom, które przywracają jej zdrowie. Od kilku lat regularnie wraca w to samo miejsce - do Turcji. Rozkochała się w tamtejszej kulturze, zdrowym jedzeniu, warzywach z grilla i pełnych antyoksydantów, doskonałych dla organizmu owocach granatu.

- Kilka lat temu dzięki moim przyjaciołom, którzy mają tu apartament, odkryłam Turcję na nowo. Wcześniej byłam tu wiele lat temu w związku z wydaniem mojej płyty i koncertami - mówi Edyta Górniak w rozmowie z "Rewią".

Edyta Górniak pokochała Turcję. Teraz tam zamieszka?

- Dziś kocham Turcję za zdrowie. Za wspaniałą kuchnię, nadzwyczajną gościnność, za bardzo pielęgnowaną rodzinność. Także za to, że wszystkie bezdomne zwierzęta na każdym rogu mają wodę i jedzenie. Naprawdę nie jest to codzienne. Podróżuje i widzę. W wielu krajach są co najwyżej organizacje przydzielone do opieki. W Turcji zwierzętami opiekuje się każdy sklep, każda kawiarnia, każdy hotel i port - opowiada tygodnikowi Edyta Górniak.

Diwa szczególnie polubiła region Riwiery Egejskiej, niedaleko Izmiru. W ciągu ostatnich trzech lat odwiedziła Turcję pięć razy i zamierza tam wracać. Dlatego uznała, że najkorzystniej będzie znaleźć tam mieszkanie lub niewielki dom, do którego mogłaby przyjeżdżać w każdej chwili, gdy tylko zapragnie odpoczynku i zdrowia. Już zaczęła rozglądać się za nieruchomością. - Turcja przepięknie się rozwinęła i unowocześniła, zachowując i chroniąc jednocześnie swoje piękne tradycje. Jest piękna dosłownie wszędzie. Już wiem dlaczego przed końcem życia mieszkała tutaj mama Jezusa - mówi Edyta Górniak.

Przypomnijmy, że Edyta Górniak jest już właścicielką apartamentu w Portugalii. Aktualnie mieszka zaś pod Krakowem. Wcześniej na dłużej osiadła w góralskiej willi w Zakopanem.

