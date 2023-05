Zofia Kucówna wyznała, że poszła do łóżka z obcym mężczyzną. W tym czasie jej mąż... Co za historia!

Agata Młynarska 10 lat temu "przyniosła" program "Nasz nowy dom" do Polsatu. Jako szefowa odpowiedzialna za nowe projekty była przekonana, że format jest znakomity - poza tym, że ma misję, to zjedna stacji wiernych widzów. Udało jej się przekonać do niego Ninę Terentiew. Po czasie okazało się, że się nie pomyliła się - dziś to jeden z flagowych projektów stacji.

Agata Młynarska o wyborze Katarzyny Dowbor na prowadzącą: "Przełknęłam to z godnością"

W obszernym wpisie na Facebooku Młynarska odniosła się do zmian, jakie w ostatnim czasie zachodzą w programie. Przy okazji przyznała, że kiedyś pragnęła sama zostać prowadzącą, jednak, gdy wybór padł na Katarzynę Dowbor nie miała wątpliwości, że to świetne rozwiązanie, a szefowej przyznała, że to genialny pomysł. "Kaśka była stworzona do tego programu. Dojrzała babka, swojska, uśmiechnięta, w kurtce, czapce i buciorach była absolutnie prawdziwa i wiarygodna. Ten format dał jej kolejne życie zawodowe. Widoczność, gigantyczną popularność i miłość widzów. Jak pomagasz i zmieniasz komuś życie na lepsze, dostajesz szansę od telewizyjnego losu!" - napisała, po czym zwróciła uwagę na jeszcze jedną, bardzo istotną rzecz: "Kasia była też reprezentacją nas, kobiet 50+ w telewizji i to było bardzo ważne. Wielki szacun dla Kasi za te 10 lat programu!"

Komentując zmiany w programie "Nasz nowy dom" Młynarska pisze, że "telewizja to miłość bez wzajemności"

Dziennikarka, odpowiadając na skierowane do niej pytania, co sądzi o ostatnich zmianach odpowiada wprost: "Zmiana boli. W naszej robocie jest codziennością. Nie mamy na nią wpływu. Na decyzje i humory szefów, na wyniki oglądalności, na szczęście, które czasem sprzyja, a czasem przelatuje obok. Każdy szef anteny ma prawo do zmian. Ba, nawet powinien ich dokonywać bo rutyna i zasiedzenie nie zawsze dobrze robią programom" Dodaje jednak, że mimo iż rozumie potrzebę odświeżenia formatu, to nie akceptuje sposobu, w jaki ta zmiana się odbyła. Pisaliśmy o tym, że forma w jakiej Katarzyna Dowbor została poinformowana o zwolnieniu, pozostawia sporo do życzenia.

Młynarska nie ma wątpliwości, że Ela Romanowska to znakomity wybór

"Ela Romanowska jest fantastyczną babką. Ma ogromny talent zjednywania ludzi, super energię, dystans do siebie i jest „dziewczyną z sąsiedztwa”. Ma otwarte serce i uśmiech i swoich widzów! Z pewnością znakomicie sobie poradzi wśród ludzi, których dotknęło cierpienie" - kończy wpis dziennikarka. Pozostaje nam życzyć nowej prowadzącej dużo wytrwałości i uśmiechu. Wierzymy, że szybko przekona do siebie nawet największych sceptyków. Trzymamy kciuki za ogromny sukces!

Katarzyna Dowbor po 10 latach żegna się z programem "Nasz nowy dom"