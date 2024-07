Maciej Kurzajewski oficjalnie pożegnał TVP! "Drzwi otwierają się szeroko jak wrota"

Kurzajewski odszedł z TVP!

Maciej Kurzajewski jest bardzo lubianym dziennikarzem i prezenterem. Przez lata prowadził "Pytanie na śniadanie" razem z Kasią Cichopek. Program połączył ich prywatnie, co nie tylko nie zaszkodziło ich karierze, ale jeszcze podkręciło jej tempo. Kurzajewsksi zaczynał w TVP i wydawało się, że właśnie w tej stacji spędzi całe swoje zawodowe życie. Ju ż jest pewne, że tak się nie stanie, a dziennikarz skorzystał z oferty konkurencyjnej stacji. O tym pożegnaniu Kurzajewskiego pisaliśmy jako pierwsi tutaj.

Jeszcze zapraszał do TVP Sport

Kurzajewski ogłosił swoje oficjalne pożegnanie z TVP na swoim profilu na Instagramie. Oczywiście gwiazdor nie zapomniał o podziękowaniach dla całej ekipy, ale i dla widzów.

- Jeszcze we wtorek, dziękując w studiu Widzom Telewizji Polskiej za wspólnie spędzone chwile podczas meczów piłkarskich Mistrzostw Europy 2024, zapraszałem do olimpijskiego studia @tvpsport. Paryskie Igrzyska obejrzę wspólnie z Wami, ale już z innej perspektywy, choć równie mocno dopingując Naszych Sportowców. 🇵🇱🥇 - zaczął pożegnalny wpis Kurzajewski na Instagramie. - Dzisiaj, po trzydziestu latach, rozstaję się z moją macierzystą Redakcją i Telewizją Polską. Te trzy dekady były pełne niezapomnianych chwil, wyzwań i sukcesów, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Miałem wielki honor relacjonować największe wydarzenia sportowe: Igrzyska Olimpijskie, piłkarskie Mistrzostwa Świata, zawody Pucharu Świata. Dziękuję mojemu Mentorowi Włodzimierzowi Szaranowiczowi, który zawsze mnie wspierał i dodawał odwagi w sięganiu po niemożliwe. Podziękowania dla wszystkich Sportowców, których spotkałem na swojej zawodowej drodze, składam na ręce Mistrza Adama Małysza. Doświadczenia zebrane na tym najlepszym telewizyjnym poligonie, pozwoliły mi przez lata prowadzić również programy rozrywkowe, jak choćby „Kocham Cię Polsko!”. Równie wielką przygodą było prowadzenie wszystkich formatów programów śniadaniowych, które przez te lata gościły na antenach TVP. Każde z tych doświadczeń ukształtowało mnie nie tylko jako dziennikarza, ale także jako człowieka.Dziękuję wszystkim kolegom i koleżankom z redakcji, realizatorom, producentom, technikom - wszystkim, którzy przez te lata wspierali mnie swoją wiedzą i doświadczeniem.

Gorące podziękowanie dla widzów

Największe podziękowania kieruję jednak do Was, Drodzy Widzowie. To dzięki Wam miałem motywację do ciągłego doskonalenia się i poszukiwania nowych dróg. Wasze wsparcie i zaufanie były i są dla mnie najcenniejszymi nagrodami. Oczywiście, za pięć Telekamer, w tym tę Złotą, też Wam bardzo dziękuję! Choć czas płynie nieubłaganie, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do sportu pozostają niezmienne. Jestem wdzięczny za każdy dzień spędzony na antenie i z nadzieją patrzę w przyszłość, licząc na kolejne lata pełne inspirujących wyzwań.Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam do dalszej wspólnej podróży w świecie mediów i sportu. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne otwierają się szeroko jak wrota. Maciej Kurzajewski.

Katarzyna Cichopek dostała już w Polsacie własny program, w którym dzieci będą szukały partnerów dla swoich samotnych rodziców. Nowe show będzie miało tytuł: "Ja mama i twój tata". W programie będzie dużo emocji i w zamyśle twórców ma ułatwiać uczestnikom przejście przez poważne, życiowe zmiany. Jak się sprawdzi Kasia w tej roli? Pewnie jak zwykle świetnie.

Co teraz ze znanym dziennikarzem TVP? Prawdopodobnie Maciej Kurzajewski będzie prowadził swój program w Polsacie. Tam zajmie się tematyką sportową, która okazała się szczególnie mu bliska. Wraz ze swoją partnerką, Kasią Cichopek, poprowadzą też w duecie nowy program śniadaniowy - "Halo, tu Polsat".

Sonda Co myślisz o nowych gwiazdach w TVP? Świetny dobór osób Wyobrażałem/-am to sobie inaczej Jeszcze za wcześnie, by oceniać Nie mam zdania