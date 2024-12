Agnieszka Wagner urodziła się 17 grudnia 1970 roku. Jej twarz doskonale znają miłośnicy kina oraz fani polskich seriali. Jednak ona wcale nie planowała aktorskiej kariery. Po maturze zaczęła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła, ale jeszcze przed odbiorem dyplomu wiedziała, że nie dane jej będzie pracować w zawodzie.

Miała 21 lat, gdy na ekrany trafił film "Pierścionek z orłem w koronie" Andrzeja Wajdy, w którym wcieliła się w Wiśkę. Rok później wystąpiła w oscarowej "Liście Schindlera" Stevena Spielberga.

Do listy cenionych reżyserów, z którymi współpracowała, wkrótce mogła dopisać Jerzego Kawalerowicza, Marka Kotarskiego czy Janusza Majewskiego. Mimo to zdołała ukończyć jeszcze studia z historii sztuki. Edukacja zawsze była bardzo ważna dla Agnieszki Wagner.

Moja droga do zawodu aktorki była inna niż większości osób z branży. W to, co osiągnęłam, włożyłam wiele pracy, bo niczego mi na tacy nie podsunięto, niczego nie ułatwiano. Bardzo długo byłam traktowana jak amatorka i nie wiedziałam, co wpisywać w rubryce "zawód", gdy wypełniałam kwestionariusz osobowy - wspominała.