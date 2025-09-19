Ale jaja! To superman? Nie, to superKarolak! Tak chciał "ratować" koleżankę. Zabawne?

Tomasz Karolak nie tańczy, ale... lata

Tomasz Karolak był jedną z osób najbardziej wyczekiwanych w "Tańcu z Gwiazdami". Wielu myślało, że zaskoczy tanecznymi umiejętnościami - w końcu oprócz bycia aktorem jest też muzykiem, więc poczucie rytmu nie jest mu obce. W teorii. W praktyce okazało się w pierwszym odcinku, że Karolak woli bezpieczną rolę nadwornego błazna niż faktyczne starania na parkiecie. Cóż, jego wybór. Ale nie można mu odmówić ogólnego zaangażowania w produkcję.

Zobacz również: Wielka wpadka Karolaka. Publiczność pękała ze śmiechu!

Na planie spotu kręconego na potrzeby programu, gdzie zagrał z inną gwiazdą tej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", Mają Bohosiewicz, zaprezentował się w stroju Supermena. Mimo że Tomasz Karolak zrzucił ostatnio sporo zbędnych kilogramów, strój nadal wydawał się nieco... przymały. Ale co takie szczegóły znaczą dla SuperKarolaka! Dzielnie zapytał koleżankę czy to prawda, że jest "troszeczkę zesrana przed pierwszym odcinkiem" i odleciał dalej, zapewne ratować świat.

Zobacz również: Tomasz Karolak wylewa siódme poty! Na treningi do "Tańca z Gwiazdami" zasuwa rowerem!

Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami"

Dla nikogo chyba nie jest tajemnicą po pierwszym odcinku, że na chwilę obecną Tomasz Karolak tańczy najsłabiej ze wszystkich gwiazd. Nie jest to tajemnicą dla niego, bo sam powiedział w czasie programu: "Ja i taniec to dwa pociągi jadące w przeciwnych kierunkach". Nie jest to też tajemnicą dla jurorów, którzy dali mu najsłabsze noty - Rafał Maserak przyznał aktorowi 6 punktów, Ewa Kasprzyk - również 6 punktów, tak samo jak Tomasz Wygoda. Iwona Pavlović oceniła te popisy jeszcze niżej - na 5 punktów, co w sumie od całego jury dało razem wynik 23 punków - najgorszy w odcinku. Za to głosów od widzów Tomasz Karolak, tuż obok Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego, dostał najwięcej. Słusznie?

Zobacz również: Pierwsza kobieca para w TzG "rozwaliła system". Katarzyna Zillmann i Jania Lesar pokazały moc! A kto odpadł?

Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Cała Polska czekała na jego udział w show! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.