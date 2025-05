To z nim wystrojony Paweł Deląg poszedł głosować. Szok!

Eurowizja 2025. Była reprezentantka Polski komentuje występ Steczkowskiej. Ma jedną ważną uwagę! Co trzeba zmienić?

Ten duet zaskoczył wszystkich! Paweł Deląg i Grzegorz Wons wspólnie pojawili się na katowickim deptaku i od razu stali się gwiazdami internetu. Ich wspólne zdjęcie pod dużym, eleganckim parasolem wygląda jak kadr z filmowej sceny - i nic dziwnego, bo obaj to doświadczeni aktorzy, którzy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę. I w dniu wyborów na prezydenta 2025!

Deląg w ramonesce pod ramię z kolegą

Paweł Deląg, którego znamy z kinowych hitów i seriali, jak choćby "M jak miłość", pojawił się w Katowicach w bardzo swobodnej, ale dopracowanej stylizacji. Skórzana kurtka, jasne, przecierane dżinsy i klasyczne buty - całość tworzyła luźny, ale świadomy look. U jego boku – Grzegorz Wons, aktor teatralny i filmowy, w sportowej bluzie i czerwonej czapce z daszkiem. Obaj wyglądali na zrelaksowanych i w doskonałych humorach.

Na zdjęciu, które na swoim profilu na Instagramie Paweł Deląg, widzimy radosny podpis:

Idziemy do wyborów z Grzesiem Wonsem. Katowice. Spektakl "Nadzieja"

To, co najbardziej przyciągnęło uwagę fanów, to sposób, w jaki gwiazdorzy szli razem przez miasto – objęci, rozmawiający, pod jednym parasolem, jakby nie zważali na nic wokół. Ich obecność w centrum Katowic była zupełnie naturalna i pełna uroku. Deląg i Wons wyglądali jak dwaj bohaterowie miejskiej opowieści o przyjaźni i pogodzie ducha.

Fani zobaczyli na tym zdjęciu coś więcej

Klasa sama w sobie

Brakuje nam takich obrazków na co dzień

Styl i serdeczność w jednym kadrze.

Wyjaśniamy tajemnicę tej sytuacji. Paweł Deląg i Grzegorz Wons pracują razem przy spektaklu „Nadzieja”, z którym podróżują po różnych miastach Polski. Ich wspólna obecność na ulicach Katowic 18 maja 2025 roku była więc nie tylko spacerkiem, ale też deklaracją wspólnej pracy artystycznej.

Deląg i Wons i ich spacer pod parasolem byli częścią akcji: "Aktorzy w podróży". Na wybory udali się wszyscy razem, całą ekipą. Obok panów pod parasolem do lokalu wyborczego udały się m.in.: Hanna Śleszyńska, Hanna Turnau, Paulina Holtz, Emma Giegżno.

