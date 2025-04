Tomasz Ciachorowski postanowił pochwalić się swoim krótkim wypoczynkiem na Mazurach. Gwiazdor "M jak miłość" ładował akumulatory w jednym z hoteli w Giżycku. Obiekt w przeszłości był zamkiem krzyżackim. W tak szczególne miejsce aktor nie mógł nie zabrać swojego psa, a właściwie suczki o wdzięcznym imieniu "Rejczel". Obiekt zdecydowanie jest przyjazny zwierzętom, co najlepiej widać na nagraniu, które Tomasz Ciachorowski zamieścił na Instagramie. Pies w zamku czuł się jak prawdziwa księżniczka. Czworonóg na dużo sobie pozwalał, choć eleganckie hotelowe meble "płakały", gdy Rejczel urzędowała na stylowych krzesłach. Zachwycony był także sam aktor, który nawet podczas krótkich wakacji znalazł czas na trening na siłowni!

Wiosenny wypad z Rejczel na Mazury! Nocleg w byłym zamku krzyżackim, w którym nie sposób się nudzić. Czego tam nie było! Basen, sauna, rowery, bilard, kręgle, ping pong i do tego coś, co tygryski lubią najbardziej - dobrze wyposażona siłownia i spa z ofertą specjalnie adresowaną do panów. A ponad wszystko znakomita kuchnia z obłędnym lava cake z leśnymi owocami na czele. Rejczel też dawno nie była tak zachwycona. Wyprawka dla czworonoga na powitanie od razu sprawiła, że poczuła się jak księżniczka