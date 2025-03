Tomasz Kammel o rozwodzie i dzieciach. Przejmujące wyznanie. "Nie chcę tego powtórzyć"

Tomasz Kammel praca, związki

Tomasz Kammel na początku 2024 roku rozstał się z TVP, co było jednym z efektów wielkiej rewolucji w mediach publicznych, która wybuchła po wyborach parlamentarnych 2023. Co ciekawe, jeszcze jesienią zapewniał, że nie odchodzi z "Pytania na śniadanie". Stało się jednak inaczej. Tomasz Kammel - mimo to - na brak pracy nie narzekał. Zajmował się m.in. reklamowaniem... patelni i sokowirówek. Później zakotwiczył w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. Dołączył wówczas do swojej partnerki z "PnŚ" - Izabeli Krzan (dziś już poza Kanałem Zero). Spore zawirowania miały także miejsce w życiu prywatnym Tomasza Kammela. Wiele lat był on związany z Katarzyną Niezgodą, byłą wiceprezes zarządu Banku BPH. Później mówiło się o innych relacjach gwiazdora TVP z kobietami, on sam jednak mówił o tym bardzo powściągliwie. Wiele osób zastanawia się, dlaczego prezenter nie ma dzieci. Wyjaśnił to w podkaście "Wywiadowcy".

Tomasz Kammel szczerze o rozwodzie i dzieciach

Jak się okazuje, doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na dalsze życie Tomasza Kammela. Były dziennikarz TVP szczerze powiedział o rozwodzie rodziców i o dzieciach, których nie ma. To przemyślana decyzja.

Ja jestem z rozbitego domu, w sensie z rozwiedzionego domu. To się bardzo szybko stało i rodzice, bardzo młodzi, chyba nie załatwili tego tak, jak trzeba. W sensie gdzieś tam doszło do sytuacji, w której trochę wojowano mną na tym froncie rozwiedzionych rodziców

- zdradził prezenter.

I to zostawiło we mnie takie wspomnienia i takie doświadczenie, na tyle głębokie, plus niektóre doświadczenia moje późniejsze, że ja po prostu trochę mam obawę, ale przede wszystkim nie chcę tego powtórzyć ze swoimi dziećmi. Ja po prostu nie chcę mieć dzieci, to świadoma decyzja

- wyznał przejmująco Tomasz Kammel. Z kolei w rozmowie z portalem Shownews.pl były gwiazdor TVP zaznaczył, że planów "dotyczących ojcostwa" nie ma.

Otwarcie o tym mówię, bo nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. Uwielbiam dzieci, uwielbiam pracować z dziećmi, uczę je czasem, natomiast jako ojciec raczej się nie zrealizuję

- podkreślił.

