Tomasz Kammel zaprasza Dorotę Wysocka-Schnepf! Gwiazda TVP nie ma wyboru?!

Tomasz Kammel zaprosił Dorotę Wysocką-Schnepf do Kanału Zero, mimo jej konfliktu z Krzysztofem Stanowskim.

Kammel argumentuje, że rozmowa może być lepszym rozwiązaniem niż droga sądowa i oferuje pośrednictwo.

Kammel sugeruje, że Wysocka-Schnepf nie ma innego forum, aby przedstawić swoje stanowisko.

Wysocka-Schnepf zapowiedziała pozwy przeciwko Stanowskiemu i Mazurkowi za "nagonkę" na jej rodzinę.

Tomasz Kammel wyskoczył jak królik z kapelusza. Gdy w najlepsze trwa wojna pomiędzy właścicielem Kanału Zero Krzysztofem Stanowskim a gwiazdą "Wiadomości" TVP Dorotą Wysocką Schnepf, on nagle postanowił zaprosić dziennikarkę, która zna jeszcze z czasów pracy w telewizji publicznej, do studia... Kanału Zero. Trzeba przyznać, że Tomasz Kammel ma mocne argumenty.

Doroto, może nie chcesz rozmawiać ze Stanowskim. Może nie chcesz rozmawiać z Mazurkiem. Zrozumiałe. Może nie szanujesz ich stylu, tonu, podejścia. Może nie widzisz w nich partnerów do rozmowy. To jest wszystko w porządku. Ale czy naprawdę nie chcesz rozmawiać z nikim? Z nikim, kto mógłby chcieć zrozumieć, a nie tylko przeciwdziałać? Z nikim, kto ma inne poglądy niż oni, bardziej liberalne, może nawet bardziej zbieżne z Twoimi...

- tak rozpoczął swoje wystąpienie, będące zaproszeniem Doroty Wysockiej-Schnepf do studia. - Jeśli naprawdę jedynym scenariuszem, który dopuszczasz, jest droga sądowa, to wiedz, że to droga bez odwrotu i że nie zawsze prowadzi do sprawiedliwości., Czasami prowadzi do, hmm, samozniszczenia. A Twoja sprawa pachnie dokładnie takim scenariuszem. Dlatego mówię wprost. Jeśli uznasz, że warto choćby spróbować porozmawiać, zapraszam. Nie jako wróg, nie jako przeciwnik, nie jako ktoś po tamtej stronie, ale jako ktoś, kto przez lata nauczył się, że rozmowa to często ostatnia deska ratunku i że bywa skuteczniejsza niż najlepszy paragraf. Ja jestem gotów. Do wysłuchania, do zrozumienia, do pośrednictwa, jeśli trzeba. I nie, nie po to, żeby się mieszać, ale po to, żeby pomóc ci zejść z drogi, która jeśli nic się nie zmieni, skończy się dla ciebie ogniem, a dla Stanowskiego i Mazurka poklaskiem. Tym samym poklaskiem, który jak rozumiem uważasz za niezasłużony, a jednak sama im go fundujesz. Za darmo, a oni na tym zarabiają. Zapraszam cię do Godziny Zero - powiedział dziennikarz.

Tomasz Kammel chyba zdaje się sugerować, że Dorota Wysocka-Schnepf nie ma wyboru i powinna jego propozycję przyjąć.

Jakkolwiek absurdalnie i nierealnie ten pomysł może brzmieć, rozważ go, bo nie masz dziś - moim zdaniem - realnego forum poza własnymi mediami społecznościowymi, w którym mogłabyś w pełni bez ograniczeń przedstawić swoje stanowisko w szczerej, wyczerpującej rozmowie

- apelował były gwiazdor TVP.

Przypomnijmy, że Dorota Wysocka-Schnepf zapowiedziała złożenie pozwów sądowych przeciwko Krzysztofowi Stanwskiemu i Robertowi Mazurkowi za za "nagonkę" na jej rodzinę. Na obu ejdnak groźba ta - zdaje się - nei zrobiła większego wrażenia.

