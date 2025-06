Tomasz Kammel wyszedł z pracy i się zagotował! Potem znalazł kartkę od tajemniczej kobiety. "Dzwoń"

Tomasz Kammel kariera po odejściu z TVP

Wydawało się, że Tomasz Kammel do emerytury będzie pracować w TVP. Zmieniali się prezesowie, zamieniały się zarządy, a on trwał. A jednak na początku 2025 gruchnęła wiadomość o tym, że prezenter odchodzi z telewizji publicznej. Na brak zajęć - mimo to - nie narzekał. Tomasz Kammel jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Oprócz tego dorabiał sobie sprzedając sokowirówki i garnki czy prowadząc rozmaite eventy. Potem zakotwiczył się także w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego, gdzie prowadzi program śniadaniowy. Przez jakiś czas jego partnerką na wizji była Izabela Krzan, z którą prezenter wcześniej prowadził "Pytanie na śniadanie" w TVP. Modelka już z Kanału Zero odeszła, ale Tomasz Kammel nadal tam z powodzeniem pracuje. Ostatnio po wyjściu z pracy spotkała go... przyjemno-nieprzyjemna sytuacja.

Prezenter po skończeniu nagrań spieszył się do wykonywania kolejnych obowiązków. Nagle zobaczył coś, co wyprowadziło go z równowagi. Tomasz Kammel nieźle się zagotował! Wszystko z powodu zastawionego samochodu. - Wyobraź sobie, że się spieszysz, a tu cię taki zastawi. Wkurzony podchodzisz i widzisz to - napisał w mediach społecznościowych i pokazał kartkę, którą tajemnicza kobieta zostawiła w aucie, które zastawiło samochód dziennikarza.

Przepraszam, że cię zablokowałam, ale Twój samochód tak ładnie wyglądał, że postanowiłam mu potowarzyszyć trochę dłużej. Dzwoń, a zaraz odstawię swoje auto

- tak brzmiała treść komunikatu z kartki. Wiadomość ta sprawiła, że momentalnie złość z Tomasza Kammela zeszła.

No i jak się tu wkurzyć na człowieka? Nie da rady

- ze śmiechem przyznał były gwiazdor TVP. Chyba zatem tym razem obyło się bez rugi.

