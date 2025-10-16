"Lalka" w dwóch wersjach na ekranach

Słynna powieść Bolesława Prusa od lat wzbudza ogromne emocje i spędza również sen z powiek maturzystów. "Lalka" doczekała się już dwóch adaptacji. W 1968 roku do kin trafił film w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z Mariuszem Dmochowskim w roli Wokulskiego oraz Beatą Tyszkiewicz jako Izabelą. Dziesięć lat później na antenie TVP wyemitowano dziewięcioodcinkowy serial. Za reżyserię odpowiadał Ryszard Ber, a główne role zagrali Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek.

Wiosną 2025 głoszono produkcję dwóch kolejnych ekranizacji filmowych "Lalki". I jak przed laty, na ekrany trafią dwie wersje - filmowa oraz serialowa. Za produkcję filmu odpowiada Gigant Films, a za reżyserię Maciej Kawalski. W Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a w Łęcką Kamila Urzędowska. Z kolei serialowa wersja trafi na Netflix. Reżyserią zajął się Paweł Maślona, a w głównych rolach zobaczymy Tomasza Schuchardta oraz Sandrę Drzymalską.

"Lalka": Trwa poszukiwanie statystów. Są pewne wymogi

W sierpniu rozpoczęły się zdjęcia do filmowej wersji. W ostatnich tygodniach Krakowskie Przedmieście zmieniło się w plan filmowy. Przed kamerą pojawiają się nie tylko profesjonalni aktorzy, ale również statyści. Niedawno ogłoszono kolejny casting, w którym mogą wziąć udział miłośnicy kina. Obecnie trwa nabór na statystów, którzy wejdą na plan 25 października.

Dwa dni wcześniej odbędą się przymiarki kostiumów. Producenci szukają pań w wieku od 20 do 50 lat, oraz panów w przedziale wiekowym 20-60. Stawka za dzień filmowy wynosi 210 złotych razem z przymiarkami.

Nie tylko wiek jest ważny, ale również i wygląd. Panowie nie mogą mieć wygolonych boków. Twórcy poszukują pań o "naturalnym wyglądzie". Oznacza to, że nie można mieć widocznych tatuaży, farbowanych włosów, doczepianych rzęs czy sztucznych paznokci.

