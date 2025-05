Tyle mogą zarobić statyści w "Lalce"! Muszą spełnić pewne wymagania

Słynna powieść Bolesława Prusa od lat wzbudza ogromne emocje. Spędza również sen z powiek maturzystów. "Lalka" doczekała się już dwóch adaptacji, a za chwile ruszą zdjęcia do kolejnej.

Kilka tygodni temu oficjalnie ogłoszono, że w Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński (51 l.). Wcześniej protagonistę "Lalki" zagrali Mariusz Dmochowski w filmie Wojciecha JerzegoHasa (1968) oraz Jerzy Kamas z serialu Ryszarda Bera (1977).

Obiekt westchnień Wokulskiego zagra Kamila Urzędowska (31 l.), która w 2023 roku zachwyciła jako Jagna w "Chłopach". Rolę Izabeli Łęckiej przejęła po Beacie Tyszkiewicz oraz Małgorzacie Braunek. Ewa Kasprzyk w rozmowie z Plejadą z entuzjazmem odniosła się do tego wyboru.

Jestem bardzo zadowolona i uważam, że jest jedną z najlepszych kandydatek, jakie mogłyby do tej roli pretendować. Jest wspaniała, skupiona, absolutnie oddana temu, co jej się powierza. Myślę, że wypełni to w 100 procentach - powiedziała aktorka.