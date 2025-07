TVP zmienia ramówkę. "W hołdzie królowej polskiego kabaretu"

Joanna Kołaczkowska – jedna z najbardziej charyzmatycznych i uwielbianych postaci polskiej sceny kabaretowej – odeszła, pozostawiając po sobie ogromną pustkę, ale też niezliczone powody do uśmiechu, które przypomni specjalny program TVP2. "Joanna Kołaczkowska – królowa kabaretu" będzie przeglądem najważniejszych i najbardziej pamiętnych występów artystki. Widzowie zobaczą m.in. skecz "Szkoda Babci", w którym brawurowo wcieliła się w postać Czerwonego Kapturka, oraz wzruszający "Song porzuconej".

Wyjątkowy program TVP2 będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale także do ponownego odkrycia wyjątkowego talentu Joanny Kołaczkowskiej – jej błyskotliwości, charyzmy, dystansu do siebie i niepowtarzalnej umiejętności łączenia śmiechu ze wzruszeniem.

TVP zmienia ramówkę dla Kołaczkowskiej

Decyzją władz TVP, niedzielna ramówka została zmieniona właśnie po to, by upamiętnić zmarłą artystkę. To nie jedyna forma uczczenia jej pamięci. W sobotę, 19 lipca, o godz. 19:55 Polsat pokaże specjalne wydanie "Kabaretu na żywo" z 2017 roku z udziałem Kabaretu Hrabi. TVN już 17 lipca przygotował specjalny materiał w "Faktach", w którym wspominali ją znani artyści, m.in. Maciej Stuhr i Szymon Majewski.

Joanna Kołaczkowska była jedną z najbardziej lubianych i cenionych postaci sceny kabaretowej. Karierę rozpoczęła w kabarecie Drugi Garnitur, a następnie przez dekadę współtworzyła legendarny Kabaret Potem. W 2002 roku założyła Kabaret Hrabi, z którym osiągnęła największe sukcesy.

Aśka była nie tylko świetną aktorką i autorką tekstów, ale również symbolem kobiecej siły na scenie kabaretowej – z poczuciem humoru, inteligencją i wrażliwością. Zmarła w nocy z 16 na 17 lipca. Miała zaledwie 59 lat. Jak ujawniła ciocia zmarłej artystki, chorowała ona na glejaka, czyli złośliwy guz mózgu.

Program "Joanna Kołaczkowska – królowa kabaretu" już 20 lipca 2025 roku o godzinie 18:10 w TVP2!