Pożegnanie z królową kabaretu. Polsat zmienia ramówkę dla Joanny Kołaczkowskiej

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła światem polskiego kabaretu i milionami fanów w całym kraju. W odpowiedzi na tę stratę, Telewizja Polsat zdecydowała się na wyjątkowy gest – zmianę sobotniej ramówki, by upamiętnić artystkę. 19 lipca o godzinie 19:55, stacja pokaże odcinek "Kabaretu na żywo" z 2017 roku, w którym wystąpił Kabaret Hrabi – grupa, z którą Kołaczkowska była związana przez ponad 20 lat.

Kabaret Hrabi i wieczór wspomnień

To właśnie z Kabaretem Hrabi Joanna Kołaczkowska stworzyła swój kabaretowy dom. Jej charakterystyczne role, błyskotliwy humor i dystans do siebie zapisały się na stałe w historii polskiej rozrywki. W sobotnim odcinku widzowie zobaczą kultowe skecze: "Klasyka", "Kocham Cię" oraz "Sernik na zimno". Władze stacji chcą w ten sposób upamiętnić pamięć artystki i przypomnieć wszystkim, jaką siłą sceniczną była Kołaczkowska – potrafiła rozbawić do łez, ale też poruszyć do głębi.

Joanna Kołaczkowska nie była "gwiazdą" w tradycyjnym znaczeniu. Nie zabiegała o uwagę, nie szukała kontrowersji. Jej popularność była efektem czystego talentu i niezwykłej autentyczności. Na scenie była genialna. To dlatego właśnie tak wielu widzów kochało kreowane przez nią postacie.

Choć Joanna Kołaczkowska odeszła, jej obecność wciąż jest silna w świadomości widzów. Emisja archiwalnego odcinka kabaretu w Polsacie będzie nie tylko przypomnieniem o jej talencie, ale też wspólnym symbolicznym pożegnaniem.

Joanna Kołaczkowska odeszła spokojnie i bez bólu

Joanna Kołaczkowska zmarła w wieku 59 lat po ciężkiej chorobie. O jej śmierci poinformowali członkowie Kabaretu Hrabi w poruszającym pożegnaniu zamieszczonym na Facebooku.

Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił. Asia odeszła spokojnie, bez bólu, w otoczeniu najbliższych.

Dzięki decyzji Polsatu, w najbliższą sobotę każdy z nas będzie mógł jeszcze raz spotkać się z Aśką i podziękować jej za wszystko.