"Twoja twarz brzmi znajomo". Patrycja Kazadi zażądała zwrotu pieniędzy za leki!

Drugą odsłonę "Twoja twarz brzmi znajomo" rozpoczęła zwyciężczyni poprzedniego odcinka, Patricia Kazadi. Tym razem w męskim wcieleniu zaśpiewała piosenkę „The Hills”, stając się samym w wokalistę zespołu The Weekend. Nam podobał się występ, Kazadi po prostu była tym chłopakiem, który w luźnych ciuchach wyszedł zaśpiewać. Jurorzy show też byli zachwyceni.

Świetny występ Kazadi

Moje ciało reaguje, jak coś jest autentyczne i czułem to. Aktorsko niesamowite. Wyszłaś jak prawdziwy facet. Były te wszystkie ruchy i przy-ruchy. Miałaś wszystkie te detale, które robią różnicę i ty to miałaś– zachwycił się występem Kazadi Stefano Terrazzino.

Przed występem Kazadi opowiedziała, jak wyglądały jej przygotowania. Okazuje się, że największym wyzwaniem dla gwiazdy były ćwiczenia aktorskie. Efekt był oszałamiający, ale Kazadi okupiła to wielkim stresem. Jak wiele ją to kosztowało?

Ile kosztował stres Kazadi?

Poproszę o zwrot pieniędzy za leki - zażartowała Kazadi przed występem.

Duży stres na pewno towarzyszy każdej gwieździe, która musi wcielić się w zupełnie inną osobę w każdym odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo". Oczywiście twarz jest wynikiem pracy charakteryzatorów, ale na wykonawcach spływa odpowiedzialność za całą resztę. Aktor i wokalista musi odtworzyć ruchy odgrywanej gwiazdy, jej energię, sposób śpiewania, głos.

Gwiazdy 2 odcinka "Twoja twarz brzmi znajomo"

W 2 odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo" wystąpili także: Olek Sikora - po raz pierwszy jako kobieta - Laura Braningan; Reni Jusis jako Kora, Bartek Wrona jako Nicolas Reys; Joanna Osyda jako Madonna, Damian Kret jako Halina Frąckowiak, Barbara Wypych jako Margaret. Kuba Szyperski wystąpił w duecie z uczestniczką ostatniej 21. edycji „Najlepsi” Marią Tyszkiewicz. Wykonali wspólnie piękny utwór „Nobody wants to be lonely”, którą przed laty śpiewał Ricky Martin i Christina Aguilera.

Kto zwyciężył 2 odcinek? Czy warto było przeżywać ogromny stres przygotowań? Przekonamy się już za chwilę!

