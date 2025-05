Tworzyli piękny związek, który nie miał szans na przetrwanie. Po latach los ich znowu połączył

Ewa Kasprzyk najadła się wstydu. Zażądała 4 milionów od polityka, a on i tak zrobił swoje

Paweł Deląg i Patrycja Markowska: Dlaczego im nie wyszło?

Paweł Deląg (55 l.) łączony przez media był z wieloma kobietami. Kolorowe gazety rozpisywały się o jego różnych mniej lub bardziej prawdziwych romansach. Mówiło się, że aktor był związany m.in. z Marią Seweryn, Agnieszką Sienkiewicz czy Violettą Kołakowską. Od 1990 do 1993 roku był związany z aktorką Katarzyną Gajdarską, z którą doczekał się syna Pawła. Z innego, nieformalnego związku ma syna Mikołaja.

Przystojny aktor zdecydowanie nie należy do osób, które chętnie rozpowiadają o swoim życiu prywatnym. Chociaż przed laty dużo mówiło się o jego romansach, to sam Paweł Deląg rzadko o nich opowiadał. Mimo to zyskał w show-biznesie łatkę "bawidamka". Sam stwierdził, że w związkach potrzebuje dużo... wolności.

Jestem typem człowieka, który potrzebuje bardzo dużo wolności w relacjach. I w przyjaźni, i w miłości. Wolności to znaczy, że nikt inny mnie nie kontroluje, nikt nie próbuje mnie zdominować - mówił Deląg w programie "20m2" Łukasza Jakóbiaka.

Ponad dwie dekady temu na podczas imprezy poznał młodszą o dziewięć lat Patrycję Markowską (45 l.). On był u szczytu kariery, ona dopiero wydała pierwszą płytę i zaczynała udowadniać, że ma nie tylko znane nazwisko. Po latach wspominała, że zapoznała ich ze sobą Renata Gabrielska (53 l.).

Dość szybko wzajemna fascynacja przerodziła się w uczucie. Chętnie chodzili razem na branżowe wydarzenia, ale nie opowiadali w mediach o tym, co ich łączy. Wiele osób widziało w nich przykład idealnego show-biznesowego związku. Jednak i ich nie ominął kryzys i z czasem poszli swoimi drogami. Plotkowano, że piosenka chciała założyć rodzinę, a aktorowi ani myślał o ustatkowaniu się.

Miałam tendencje do zakochiwania się w wolnych ptakach, ludziach o dość szalonych osobowościach. Te osoby nie do końca chciały angażować się w związek tak jak ja - stwierdziła gorzko Markowska w jednym z wywiadów.

Paweł Deląg i Patrycja Markowska: Po latach los ich znowu połączył

Młoda piosenkarka bardzo przeżyła rozstanie. Podobno to właśnie o związku z przystojnym aktorem opowiada jej piosenka "Zapach mężczyzny". Dwa lata po rozstaniu ich ścieżki znowu się przecięły. Tym razem na planie drugiego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Nie mieli jednak za bardzo czasu na wspominki, gdyż dość wcześnie pożegnali się z programem. Wiele lat oraz związków później spotkali się w innym programie TVN - "Ameryka Express".

Paweł Deląg skontaktował się z byłą ukochaną przed startem zdjęć. Przypadek sprawił, że na miejsce nagrań lecieli tym samym samolotem. Patrycja Markowska wspominała, że ucieszyła się na to spotkanie. Ze śmiechem dodała, że bez niego bałaby się, że gdzieś nie wysiądzie. Chociaż nie byli w jednej parze to i tak nieźle bawili się razem w programie. Podczas rozmowy w show wspominali dawne dzieje, ale okazało się, że nie do końca tak samo je pamiętają.

- Spotykałam się z Pawłem, ale to było bardzo dawno. Musimy to powiedzieć, żeby nie było potem plotek. To było dawno i trwało jakieś pół roku - stwierdziła Patrycja.

- Głupia! To były dwa lata! - poprawił ją aktor.

Dzisiaj łączy ich przyjazna relacja, a życie układają sobie u boku innych partnerów. Patrycja Markowska jesienią ubiegłego roku wyznała, że kilka miesięcy wcześniej wzięła ślub. Jej wybrankiem jest tajemniczy Tomasz, właściciel kilku warszawskich lokali gastronomicznych. Z kolei Paweł Deląg spotyka się z Patrycją, psychoterapeutką i właścicielką poradni działającej w zakresie zdrowia psychicznego.

