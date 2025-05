Patrycja Markowska wzięła ślub w tajemnicy

Patrycja Markowska (45 l.) ma ostatnio wiele powodów do zadowolenia. Już za kilka dni do sklepów trafi jej najnowszy album, "Obłęd". Piosenkarka szykuje się też do trasy koncertowej, w ramach której zjeździ całą Polskę! Znakomicie układa jej się również w życiu prywatnym.

Artystka długo szukała szczęścia i małżeńskiego happy endu. 45-letnia gwiazda przez wiele lat była związana z aktorem Jackiem Kopczyńskim (53 l.). Na początku 2008 roku na świat przyszedł ich jedyny syn, Filip. Para nie zdecydowała się na zalegalizowanie związku, a w 2023 roku ogłosili, że od pewnego czasu nie są już razem.

Ponad rok temu Patrycja Markowska wyznała, że jest szczęśliwie zakochana. Nie zdradziła jednak tożsamości swojego ukochanego. Unikała również pokazywania nowego partnera. Aż do maja ubiegłego roku, gdy niespodziewanie poinformowała, że wzięła ślub. I to już kilka miesięcy wcześniej!

Od tamtej chwili piosenkarka coraz śmielej wypowiada się na temat swojego małżeństwa. Partner Markowskiej nie jest związany z show-biznesem. Według ustaleń "Super Expressu" Tomek to właściciel kilku warszawskich lokali gastronomicznych, rozwodnik z dzieckiem z poprzedniego związku i fan tatuaży.

Patrycja Markowska zaskoczyła wyznaniem o pocałunku z Edytą Górniak

Mąż Markowskiej wspiera ją w rozwoju kariery i wystąpił nawet w jednym z jej teledysków! Piosenkarka szykuje się do premiery swojego dziesiątego albumu. W ramach promocji płyty gościła w programie Kuby Wojewódzkiego (61 l.). Jak to bywa w show "króla TVN", zaproszone do niego gwiazdy pozwalają sobie na mniej lub bardziej zaskakujące wyznania.

W pewnym momencie Wojewódzki zapytał piosenkarkę o to, kto całuje lepiej - Paweł Deląg (55 l.) czy... Edyta Górniak (52 l.)! Na co Markowska z odpowiedziała z uśmiechem, że "Obydwoje świetnie całują". Nie jest tajemnicą, że przed laty córka Grzegorza Markowskiego (71 l.) i przystojny aktor byli ze sobą w związku. Ale co łączyło ją z gwiazdą polskiej sceny muzycznej? O to dopytał zaintrygowany Wojewódzki.

Ty się naprawdę całowałaś z Edytą Górniak. To o czymś świadczy czy nie? - pytał.

Okazuje się, że Patrycja Markowska i Edyta Górniak spotkały się w 2015 roku podczas lotu na wspólny koncert w Londynie. W samolocie atmosfera zrobiła się bardzo wesoła.

To była bardzo śmieszna sytuacja, bo lecieliśmy na koncert, gdzie było wielu polskich artystów. Lecieliśmy zagrać w Londynie. [...] Los chciał, że samolot był niestety opóźniony przez moich muzyków, którzy nie mogli wejść na pokład z racji ilości procentów we krwi. Musieliśmy czekać aż zabiorą wszystkie ich walizki. Przez to czekaliśmy zamknięci w samolocie przez dwie godziny. Zaczęło się robić w tym samolocie coraz bardziej wesoło. I Edyta nawet wzięła w pewnym momencie ten mikrofon, przez który mówi stewardessa i zaczęła śpiewać hymn Polski. Naprawdę. Rozdawała też cukierki i była mocno rozbawiona. My trochę przegięliśmy - wyjaśniła Markowska.

