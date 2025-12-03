Gwiazdy na Vibez Awards 2025: jedni jak na bal, inni jak na rave. Moda pokolenia Z bez cenzury!

Gala Vibez Creators Awards 2025 w Fabryce Norblina była pokazem mody, kreatywności i absolutnego braku ograniczeń. W wydarzeniu wzięli udział najpopularniejsi twórcy pokolenia Z – ci, którzy codziennie kształtują internetowe trendy, dyktują styl i mieszają konwencje odważniej niż jakakolwiek branża modowa. Motywem tegorocznej gali była „magia tworzenia”, ale to, co naprawdę rzucało zaklęcia, to stylówki, które pojawiły się na ściance.

Jedni błyszczeli w sukniach jak z królewskiego balu, inni udawali, że właśnie wyszli z dark-rave’owej piwnicy. I to był największy urok wieczoru – totalny eklektyzm, który mógł wydarzyć się tylko w świecie influencerów.

Syrena w sieci cekinów

Honorata Skarbek, współprowadząca galę, wiedziała, że tego wieczoru musi błyszczeć – i zrobiła to dosłownie. Jej turkusowa, bogato zdobiona suknia była jak misternie utkany ocean: prześwity, siateczka, kryształowe ornamenty i bogato zdobiona aplikacja tworzyły spektakularny efekt. Do tego krótki, gładki bob, który dodał jej charakteru. Wyglądała jak królowa podwodnej krainy, której nikt nie podskoczy. Elegancja w wersji Z – zmysłowa, śmiała i bardzo świadoma.

Brokatowa księżniczka, która przyniosła na ściankę własne światło

Bryska postawiła na look w odcieniach różowego kwarcu – długą, połyskującą suknię z gorsetową górą, mocnym rozcięciem i… charakterystycznymi rękawami, które wyglądały jak wyciągnięte z bajkowej garderoby. Błysk, blask, dużo dziewczęcej lekkości. Do tego pastelowy makijaż z różową chmurką na powiekach i drobna, minimalistyczna biżuteria. Wyglądała jak postać z opowieści fantasy – idealnie wpisując się w klimat „magii tworzenia”. Zdecydowanie jedna z najbardziej eterycznych stylizacji wieczoru.

Saszan - mroczna awangarda z czerwonym pazurem

Saszan przyszła niczym bohaterka mrocznego anime. Oversize’owa marynarka, skórzany pas w talii, szerokie spodnie, biała koszula z polka dots, a do tego czerwone, ogniste włosy, które same w sobie zrobiły show. Jej look był manifestem: „moda jest zabawą, więc pobawię się najmocniej ze wszystkich”. Miniaturowa torebka w grochy i męski krawat z tym samym wzorem tylko dopełniały zamierzony chaos. Ekspresyjnie, teatralnie, z pełną świadomością sceny.

Kuba Szmajkowski – prześwity i pewność siebie

Kuba od kilku sezonów jest królem nieoczywistych stylizacji – i tym razem również nie zawiódł. Założył cienki, całkowicie transparentny, czarny longsleeve, który eksponował sylwetkę, oraz czarne spodnie z błyszczącym paskiem. To stylówka, która krzyczała: „jestem tu, żeby się bawić i niczego się nie wstydzę”. Odrobina rockowego vibe’u, trochę ekstrawagancji, 100% pewności siebie.

Futrzana czapa do bikini? Oczywiście, że tak!

Zdunek wybrała modowy miks, który trudno było przeoczyć: futrzana czapka rodem z alpejskich stoków, odsłonięty brzuch, biustonosz w klimacie Y2K, żółty pasek i spodnie w romby. Jednym słowem – scroll TikToka zamieniony w stylizację. Jej look wyglądał jak spotkanie lata z zimą i imprezy z siłownią. Chaos? Owszem. Ale taki, który przyciąga wzrok jak magnes.

Gotycka wróżka z nutą lolity

Adrianna postawiła na totalną czerń i teatralny dramatyzm. Gorsetowa sukienka z tiulami, koronkami, warstwami falban i krótkim, seksownym przodem, który grał z długim, powłóczystym trenem. Do tego ciemny makijaż, długie włosy i tatuaże, które świetnie kontrastowały z koronkową delikatnością. Niby mrok, a jednak dużo uroku. Idealny przykład estetyki „dark femme” w polskim wydaniu. Te i inne stylizacje wieczoru zobaczycie w naszej galerii.

