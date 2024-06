Ważne! Jest zbiórka na terapię dla dzieci Sienkiewicz! "Niewyobrażalna trauma"

Dzieci zmarłej 7 czerwca 2024 roku Barbary Sienkiewicz znalazły się w tragicznej sytuacji. 9-letni Ania i Piotruś były w domu, kiedy mama odeszła, a zaraz potem trafiły do państwowej interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, a następnie do rodziny zastępczej. Do dziś nie było wiadomo, kto ma się zająć bliźniakami najstarszej matki w Polsce! Teraz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich zbiera fundusze na psychologa dla sierot Sienkiewicz. Sprawdź szczegóły!