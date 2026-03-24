Wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Haliny Kowalskiej. Aktorka spocznie w wyjątkowym miejscu

Halina Kowalska nie żyje. Ostatnie lata spędziła w Skolimowie

Urodzona 27 lipca 1941 roku Halina Kowalska była jedną z największych gwiazd PRL-u. Wystąpiła w wielu produkcjach, które dziś uznawane są za kultowe, w tym w "Nie ma róży bez ognia", "Nie lubię poniedziałku", "Alternatywy 4", "Sanatorium pod Klepsydrą" czy "W labiryncie". Błyszczała również na deskach teatrów, gdzie stworzyła niezapomniane kreacje.

Ostatnie lata życia Halina Kowalska spędziła w Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Zamieszkała tam w 2017 razem z mężem, Włodzimierzem Nowakiem. Poznali się, gdy mieli niecałe osiemnaście lat, a kilka miesięcy później wzięli ślub cywilny. W listopadzie 2021 roku ze względu na pogarszający się stan zdrowia aktora, para zdecydowała się na ślub kościelny. Włodzimierz Nowak zmarł w marcu następnego roku.

Śmierć męża była dla Haliny Kowalskiej ogromnym ciosem. Jak zdradzili nam mieszkańcy domu, artystka ponad rok temu zaczęła podupadać na zdrowiu. Miała problemy z pamięcią, nie rozpoznawała osób, z którymi rozmawiała.

Nie wiedziała, z kim rozmawia. Nie poznawała ludzi. Nie chciała jeść i gasła w oczach. Nie przypominała już siebie - przekazał informator "Super Expressu".

Znana jest data i miejsce pogrzebu Haliny Kowalskiej

Halina Kowalska zmarła 18 marca. Przykrą wiadomość o śmierci artystki przekazali przedstawiciele Domu Artysty Weterana. Zmagała się nie tylko z demencją, ale również inną ciężką chorobą. Jak powiedziała nam osoba związana ze Skolimowem, Kowalska chorowała na raka. Według świadków choroba dosłownie zjadła aktorkę. Niegdyś piękna kobieta była praktycznie nie do poznania, wychudzona i słaba.

Wiadomo już kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb aktorki. Ostatnie pożegnanie Haliny Kowalskiej odbędzie się w czwartek, 26 marca. Jak przekazał "Fakt", zostanie pochowana na Starych Powązkach w rodzinnym grobowcu u boku ukochanego męża. Msza święta rozpocznie się o godzinie 10 w kościele pw. św. Karola Boromeusza.

