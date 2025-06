Wiadomo, z kim Grażyna Torbicka poprowadzi festiwal w Opolu. Ludzie nie uwierzą, jak zobaczą ich razem

Tak Doda ubrała się do Telewizji Polskiej. Ochroniarz nie padł na jej widok?! Odważnie to mało powiedziane!

Grażyna Torbicka wraca na festiwal w Opolu

Choć Grażyna Torbicka kojarzy się głównie z programami o filmach, to poprowadziła w życiu niejeden festiwal muzyczny. Tak samo jak przed laty jej mama wielokrotnie sprawdzała się na scenach w Sopocie i w Opolu. Na deskach amfiteatru w Opolu zadebiutowała dokładnie 40 lat temu. Jak już wiadomo, w tym roku powróci na festiwal. Torbicka poprowadzi koncert "Małe tęsknoty" poświęcony pamięci Wojciecha Trzcińskiego - kompozytora, który zmarł w lutym tego roku. Jego przeboje wykonają m.in. Edyta Geppert, Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Ewa Bem i Urszula Dudziak. Pełna lista artystów koncertu poniżej.

Jak dowiedział się "Super Express", na deski opolskiego amfiteatru powróci kultowa para - Grażyna Torbicka nie będzie bowiem sama. Koncert poprowadzi u jej boku Tomasz Raczek (67 l.). To niesamowite wydarzenie, bo dziennikarze przez lata prowadzili kultowe festiwale w parze, a pierwszy raz doszło do tego w czasie festiwalu w Sopocie w 1986 roku.

Tomasz Raczek niedawno wspominał swój debiut u boku Grażyny Torbickiej:

"Gdy patrzę na to zdjęcie przedstawiające nasz debiut z @grazyna.torbicka w roli prowadzących Festiwal Piosenki w Sopocie, to mam wrażenie jakbym widział Olivię Newton-John z Johnem Travoltą. No dobrze, przesadziłem! Ale gdy jeszcze sobie przypomnę że Grażyna pochodzi ze Śląska (Górnego) a dziadek Olivii (fizyk który dostał Nagrodę Nobla) urodził się we Wrocławiu czyli na Dolnym Śląsku… #sopotfestival #grażynatorbicka #tomaszraczek"

Kto wystąpi w tym roku w Opolu?

Festiwal w Opolu po raz pierwszy potrwa w tym roku aż cztery dni - od 12 do 15 czerwca. Pierwszego dnia odbędą się Debiuty, a tuż po nich - znów po raz pierwszy - podczas festiwalu rozbrzmi muzyka hip-hopowa. Zagrają tacy raperzy jak Ten Typ Mes, O.S.T.R., AbradAb czy zespół Paktofonika.

W piątek artyści wystąpią w konkursie Premier. Swoje nowe piosenki zaprezentują m.in. Paulla, Bovska, Patrycja Markowska czy Katarzyna Żak. Także w piątek odbędzie się koncert SuperJedynek. Wystąpią w nim: IRA, Myslovitz, Patrycja Markowska, Maciej Maleńczuk, Elektryczne Gitary, Urszula, Voo Voo, Feel, Golden Life, Varius Manx i Doda.

Sobota to czas na koncert "Zróbmy więc prywatkę...", podczas którego na scenie pojawią ikony polskiej muzyki rozrywkowej - Budka Suflera, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński czy zespół Papa D. Po nim przyjdzie kolej na wielki powrót kabaretów, które od dawna nie występowały już na opolskiej scenie. Podczas kabaretonu pt. "KabareTym" wystąpią m.in. Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Jacek Fedorowicz, Artur Andrus czy kabarety: Ani Mru Mru, Paranienormalni, Mumio, Jurki i inni.

A to dopiero początek, bo największe gwiazdy opanują scenę dopiero w niedzielę. Najpierw swoje 75. urodziny świętował będzie Jacek Cygan. W jubileuszowym koncercie zobaczymy: Andrzeja Seweryna, Grażynę Łobaszewską, Edytę Górniak, Ryszarda Rynkowiego czy Majkę Jeżowską.

Na wielki finał widzowie będą mogli podziwiać koncert "Małe tęsknoty" z udziałem takich gwiazd jak: Magda Umer, Edyta Geppert, Krystyna Prońko, Ewa Bem, Urszula Dudziak, Wanda i Banda, Andrzej Rybiński, Jan Borysewicz, Halina Frąckowiak oraz Ewa Dębicka-Brzozowska z zespołu Alibabki. Dołączą do nich przedstawiciele współczesnej sceny muzycznej, którzy oddadzą hołd kompozytorowi: Grzegorz Turnau, Kuba Badach, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Rubens, Mitch&Mitch, Ania Karwan, Katarzyna Cerekwicka, Roxie Węgiel, Jan Młynarski, Natalia Kukulska, Kasia Moś, Sławek Uniatowski, Katarzyna Groniec i inni.

Nic dziwnego, że festiwal w Opolu nazywa się świętem polskiej muzyki!

Będziecie oglądać?

