Wiatr spłatał Jusi figla! Steczkowska nieświadomie pokazała różową BIELIZNĘ

Justyna Steczkowska walczy z wiatrem

Justyna Steczkowska do "Halo tu Polsat" wystroiła się w letnią sukienkę w odcieniach pudrowego różu z frędzlami i cekinami, która mogłaby uchodzić za odpowiednią zarówno na scenie, jak i na deptaku w Saint-Tropez. Jej zgrabne nogi podkreślały sandałki Gucci na kilkunastocentymetrowym obcasie, warte ponad 4 tysiące złotych.

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Całość uzupełnił jasny płaszczyk, który miał chronić gwiazdę przed kapryśną, czerwcową pogodą. Przez niesforne powiemy wiatru i poddającą się im sukienkę Justyna pokazała nie tylko nogi niemal do nieba, ale też dopasowane kolorem do stylizacji majtki... Dobrze, że tego dnia nie zapomniała bielizny! W towarzystwie dwójki współpracowników udała się do luksusowej limuzyny - czarnego mercedesa, gdzie dała się wieźć na tylnym siedzeniu jak prawdziwa diva. Znając jej historię z łamaniem przepisów za kółkiem, to rozsądny wybór.

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Justyna Steczkowska i jej obcasy

Modna gwiazda zawsze wygląda nienagannie. Justyna Steczkowska nigdy nie pokazuje się publicznie bez makijażu, ufryzowanych włosów i swojego znaku rozpoznawczego - bardzo wysokich obcasów. Wielokrotnie już podziwialiśmy umiejętności Justyny nie tylko na scenie, ale i przy poruszaniu się na niebotycznych obcasach niemal jak na szczudłach. Dzięki nim drobna wokalistka dodaje sobie wzrostu, ale i podkreślana nogi, które są często określane jako najatrakcyjniejsze w polskim show-biznesie.

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