Co za słowa

Stacja TVN wprowadza na ekrany zupełnie nowy format, który zyskał już międzynarodową renomę. Mowa o "The Floor" – dynamicznym quizie, w którym rywalizacja nie kończy się na jednym pytaniu, a rozgrywa się na widowiskowej planszy. Uczestnicy muszą wykazać się nie tylko ogromną wiedzą, ale też zimną krwią i dobrą taktyką. Premiera programu zaplanowana jest na 20 maja, a kolejne odcinki będą emitowane trzy razy w tygodniu – we wtorki, środy i czwartki o 20:55.

"The Floor": nowy program TVN. Tłumaczymy, o co w nim chodzi!

"The Floor" to teleturniej inny niż wszystkie. Na arenie, przypominającej wielką planszę do gry, stanie aż 100 zawodników i każdy rozpocznie rozgrywkę z własnym "terytorium" – czyli przypisanym fragmentem podłogi oraz unikalną kategorią wiedzy. Od tego momentu wszystko zależy od ich decyzji, refleksu i znajomości faktów.

Pierwszy uczestnik wybierany jest losowo. To on wskazuje przeciwnika spośród sąsiadujących graczy i rzuca mu wyzwanie. Przegrany traci swój obszar, który przejmuje zwycięzca – a ten może kontynuować podbój lub przekazać ruch dalej. Kto wie więcej, szybciej myśli i odważniej planuje - ten zyskuje przewagę. To nie tylko test wiedzy, ale i strategii. Wśród tematów quizowych znajdują się kategorie takie jak: historia kina, przyroda, sport, geografia czy kultura popularna.

Najlepszy zawodnik to taki, który jako ostatni pozostanie na planszy, pokonując wszystkich przeciwników i zdobywając całą "podłogę". W wielkim finale dwóch najskuteczniejszych uczestników staje do ostatniego starcia, walcząc o nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych.

Polska edycja programu to adaptacja formatu stworzonego przez holenderskie Talpa Studios – znane z produkcji takich jak "The Voice". Show zdobył już uznanie widzów w ponad 20 krajach, a teraz czas na polską publiczność. Pierwszy sezon składa się z 12 odcinków.

